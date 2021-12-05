無人可以否認，無論在哪個政治體制下的社會，壞人總是比好人少得多。

弔詭的是，在有些自詡是「民主先進」國家所一再強調的「人權」，卻在無意有意中，保護了這少數壞人的人權，寧可犧牲多數好人的人權。這樣便能沽名釣譽地自稱是重視人權的國家，傲視並謾罵其他執法較嚴的國家「漠視人權」。

就拿自稱是「民主先進」國家的美國來說，自從新冠肺炎爆發以來，造成店家關門、多人失業。少數族裔，其中又以非裔黑人為最多數，失業率最高。失業人口為了糊口便淪為盜匪或無業遊民，自然造成監獄人滿為患。司法部門為了防範新冠肺炎在獄中蔓延，便要求各監獄降低人口密度，盡可能保持「社交距離」好保護犯人的基本人權，但是這對監獄來說，根本是緣木求魚。

不得已的情況之下，加州司法部門便做出了幾個匪夷所思的修法：其一：搶劫金額在美金950元以下，屬於輕罪，不需入獄服刑；其二：對被捕的打砸搶嫌犯，只要不是累犯，一律採用零保釋金政策。這下可好，等於為這些結夥搶劫的犯人打開了方便大門，於是一群群人數在40到80人的年輕搶匪，便爭先恐後地進入各地名牌服飾店、珠寶店、精品店，進行「快閃」搶劫，搶完立刻一哄而散。在網路上號召結夥搶劫的幕後主使者，則負責收購贓品，放在網路上打折出售，形成了一個完美的供應鏈。店家的損失，如果讓這40至80人來平均分攤，每人的搶劫金額便能低於950元這個門檻，不用坐牢；進了警局，一毛錢保釋金都不用付，就可以回家喝酒慶祝了！

修法以後，這群結夥搶劫犯的「人權」可是保護地十分嚴實，但是那些店家的老闆及員工的「人權」——包括所有權及工作權，又有誰在乎呢？

一旦這個無需承擔後果的犯罪大門一開，立刻像新冠肺炎一樣，在全美各地瘋狂傳染，非裔黑人似乎得到了「免死金牌」一般，立刻勇氣大增，不搶白不搶。多數店家因為都買有保險，只要透過錄像證明其遭受損失的貨品及金額，便能獲得保險公司補償。於是各店家遇到有搶匪，店員及保安人員乾脆袖手旁觀，絕對不阻擋、不當英雄，場場搶劫都在十分和平歡樂的氣氛中結束，沒人傷亡。

再加上去年在美國發生的黑人被警察壓頸而亡的「黑人的命也是命」運動，讓黑人覺得自己受到委屈，白人為多數的社會長期對他們歧視與不公平對待，於是到店裡搶點東西給自己及家人當聖誕禮物，自然也不算過分。黑人長期遭受白人社會的歧視與打壓，用打砸搶的方式來做「財富重新分配」，可算是最有效、最便捷、最直接的方式。

非裔黑人除了對店家打砸搶之外，對多數富有的華裔民眾則更是在光天化日之下，公然進行打劫；受害者只要稍有反抗，輕則一頓狠揍，重則送你幾顆子彈作為處罰。

在美國，司法部門對少數犯罪族群的人權總是百般保護，對於也屬於少數族群的亞裔民眾的人權，卻是愛莫能助；除了要亞裔自己多當心、少露財、不抵抗來保護自己之外，對於追捕搶匪的工作總是愛理不理。

不禁想起法國大革命時期，政治家羅曼夫人說過的那句話：「自由、自由，多少罪惡假汝之名以行？」；如今我們不禁要說：「人權、人權，多少罪惡假汝之名以行？」

（作者為自由撰稿人）

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