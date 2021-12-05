2021年已近尾聲，在這個充滿巨變的年代，維持持續穩定發展已成了一個嚴峻的挑戰。在全球經濟發展觸頂的時候，數位匯流提供了龐大的能量，催生了一系列「虛實共體」的元宇宙，包括臉書社群AR/VR/MR為基礎Metaverse、輝達 GPU/CPU/DPU軟硬體結合Omniverse、騰訊多元宇宙Opicverse、阿里巴巴AR/VR/MR+機器人+《無影卡》全方位元宇宙、百度的《希壤》及NetEase等。雖然元宇宙的運作會隨匯流技術而有所不同，但大都是以區塊鏈及人工智能技術為基礎，形成虛實同體、消費與商業市場共存、神祕複雜、深不可測的科技怪物。隨著新冠病毒Omicron全球肆虐，為元宇宙的發展增添了很大的變數，但其真正的影響必須從元宇宙的結構及其生態系統來觀察。

元宇宙架構是智能區塊鏈技術的應用，後者的功能是把物聯網中「千絲萬縷」的網絡連結，選擇性地以密碼學的方式整合形成分布式，區塊及區塊間緊密連結的結構，或經由人工智能技術的輔助轉變成為群體智能的分布式異點（Singularity）來達成。

區塊鏈治理有四大層面，包括國家層級的法令與治理、技術層級、經濟層級、社會層級等，雖然區塊鏈是分布式結構的推手，具有可溯源性、高網路安全性、高可信任性、P2P自動網路交易系統、去中心化等特質，但仍需根據市場應用的特殊性而加以調適，而在元宇宙的複雜體系中，妥協式優化更是其應用的必要條件。

元宇宙的應用是第一人稱主觀策略認知，也是下一代互聯網的基礎架構，是分離式及分布式網路组合結構，也就是網路中有網路的智能篩狀網路。有異於傳統資訊產業標準化的網路應用，元宇宙市場應用呈現碎片化及針對性客製化的趨勢，涉及多重不相容優化目標的協調（去中心化、p2p person-to-person連結、智能合約、分散式網路運作等），而其應用也隨產業應用及背景科技的成熟度有關。所以在決定纳入此技術之前，必須先強化應用端專業知識及特殊需求，再根據區塊鏈特性在多重目標下尋求解決方案，設計一套可執行的策略方案，而非一體適用的標準模式。

另外，元宇宙是基於物聯網生態系統的演進而形成。在較早2000年左右，web1.0的功能在於使消費者使用網路的連結及內容的使用權；約在2010年間，互動式物聯網或web2.0提供了網路平台及中介的功能，讓消費者可使用或交易平台上的內容，使得物聯網更接近虛實共享的功能；時至2020年，區塊鏈及人工智能技術的精進，使物聯網結構更加切片化、專業化，造成網路分布式結構的形成，而數位匯流更提供了元宇宙生長的養分，使得深不可測、混亂的網路世界有機會形成有規則、有結構、可操作性高、虛實共享的結構。所以基本上來說，元宇宙也就是以區塊鏈技術在無結構的網路世界尋求共識，形成「亂中有序」、結構完整的體系。

在探討元宇宙這個科技怪物的未來前景等議題的時候，我們首先必須分析其產業結構。從全球網路環境、政府的治理面、產業結構面、企業經營面來全面研析可以獲得更完整的面貌。

從元宇宙體系的市場前瞻層面來看，創造供應端及需求端全面無限多元化是滿足元宇宙龐大軟硬體結構及虛實共用操作的必要條件。但由於數位匯流技術本質不同，企業策略訴求也各異，發展元宇宙體系及應用必須從區塊鏈的基本面出發，再配合國家面、産業面、企業面的技術系统及網路基建始能達成。換言之，多元化供需條件的創造、全球網路連結的建設、技術創新與整合能力培養與精進等因素是元宇宙經營不可或缺的關鍵。

從元宇宙體的經營管理層面來看，面對巨大網路世界、無界限領域擴張、無疆界的多元化供需，確立元宇宙運行的基本框架應為首要之急，而改良式的「新消費主義」似乎更能夠有效因應這個混亂的格局，同時也可提供業升級轉型的契機。

「消費主義」是在1930年代由美國羅斯福總統的「新政」所衍生出來的策略，就是以無限量的供給面政策刺激需求面消費的成長策略。在元宇宙的範疇中，「新消費主義」的內涵就是：在虛實共用、網內網外互連的元宇宙體系中，從傳統「消費主義」的基礎消費、實物消費、大眾消費、單一消費、生存型消費，轉型為「新消費主義」的品質消費、體驗消費、客製消費、多元消費、發展型和享受型消費的反覆運算升級。而區塊鏈技術的特性，如可溯源性、高網路安全性、高可信任性、P2P自動網路交易系統、去中心化等特質，正可充分滿足消費經濟的需要，提供無限多商業模式及組織管理的創新，是個高效率的完美結合！

既然是資主義下的消費主義，政府適當的介入必不可少。對於元宇宙這種嶄新的體系，如何避免形成高度壟斷及不公平競爭、如何維繫現實世界和元宇宙之間的正面互動關係、如何保護隱私和數據安全、重新定義生產生活方式規範以避免負面效果、企業倫理規範反社會責任管理等項目，都是屬於政府該關注及治理的議題。

最後，從網路生態系統及策略定位的角度來看元宇宙未來發展及Omicron的影響。2003年SARS疫情催生了電商平台，由web1.0架構成功轉型成為Web2.0的體系；而今新冠疫情Omicron再度肆虐，全球經濟是否累積了足夠的能量來擁抱的新興元宇宙及web3.0分布經濟的轉型衝擊？

元宇宙應用體現在下面幾大功能上：發展無限多智能商業模式、高附加價值營運、智能製造/智能服務混成經濟平衡發展、加速「創新轉型、產業轉身」策略落實與元宇宙架構的綜效的發揮，也就是從web2.0平台經濟升級成為web3.0技術專業化、應用無限多元化、海量產品客製化的目標，結合優勢製造業與智能化產業轉型，同時兼顧大型產業轉型及中小企業發展知識服務轉型，其中專業的領導力及長期規畫布局是成功的要素。

Omicron疫情的擴散及其主要影響將體現在元宇宙運作每一個環節中，特別是網路連結的部分，而以消費主義為策略運作基礎的元宇宙系統正是可以把Omicron疫情對產業發展影響分散在巨大網路結構中，將其危害降至最低程度，是個現階段規避疫情風險、解決技術創新及產業轉型瓶頸的最佳策略。

（作者為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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