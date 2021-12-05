現今社會是個眾聲喧囂、資訊爆炸的時代，超過90%的訊息、消息都透過媒體傳播，台灣言論自由倍受國際肯定，但事實真是如此嗎？

自2020年中天新聞台遭國家通信傳播委員會（NCC）關台後，大家意識到民進黨政府的黑手已經壟斷媒體界，可以肆意操控意識形態國家機器，連綠營自家人前總統陳水扁都批判NCC已非昔日中立公正的獨立機關，美麗島電子報董事長吳子嘉更痛批這是政治黑社會行為，而蔡英文就是黑社會老大，NCC似乎已變成髒兮兮。

三年一次的評鑑，讓多數電視台因為怕被NCC查水表，有意無意的傾向綠營，深怕一個不小心成為了中天第二，但有良知的媒體不會丟掉批判精神，TVBS就是個代表，是現存極少數仍未被劃歸綠媒的電視新聞台。

然而TVBS卻遭NCC以「營運規劃所提多元節目內容不相符」及點名趙少康當初宣布參與國民黨主席選舉時「利用節目宣傳及討論選情」為由，讓評鑑拖延了年餘還遲遲未能過關，雖然目前尚未有任何決定性的結果，但從審查意見看來，已明顯有針對性的指涉。

TVBS是目前台灣收視率第一的電視台，如此受國人歡迎的媒體，卻頻頻被蔡政府政治打壓，如果未來各媒體平台不順從綠營就會被扼殺，那台灣根本已經重回戒嚴時期了。

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