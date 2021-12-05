立委高嘉瑜遭其男友施暴案，激盪出網軍「台獨機關槍」李柏璋專門在PTT帶風向！然不可思議的是，台南市警方自去年10月以來，前後偵辦的三件網路攻擊、抹黑案，其實矛頭早就指向了李柏璋，且檢方也都曾發出傳票，但李柏璋竟可「從未出庭接受偵訊」！相較於彭文正教授被蔡英文總統提告妨害名譽，初犯的彭文正因未到庭，即被發布海外通緝，則相形之下，台南地檢署豈不等於是在養蟑螂、當共犯？

案依昨（12/4）日被害人台南市議員謝財旺的說法，李柏璋對他下黑手的網路惡意攻擊事件，至今都已過了1年多，但檢方偵辦的進度幾乎是零！謝財旺憤怒的表示：「就是因為這樣的辦案速度，才會讓所謂的「網軍」肆無忌憚，繼續抹黑他人」！！

而今年初，則又有某職棒明星球員遭李柏璋抹黑，被提告妨害名譽案，結果，李柏璋竟也是屢傳不到。其後，則因為李柏璋遷居台北市，全案轉由台北地檢署偵辦。對於李柏璋至今的逍遙法外，且因此可持續污衊造謠，台南地檢署表示：上述兩案收案後，檢察官「原本要拘提」一直傳喚未到案的李柏璋，後來得知他「因另案遭新北地檢署通緝」……，所以呢？然後呢？……「目前檢方已再次發出傳票，通知李柏璋到案說明」。

看啊！是不是正所謂：蟑螂不是不死，而是檢方縱放？！一年多後的今日，才因為高嘉瑜的被毆獻祭，翻攪出台南地檢署連續縱容李柏璋這個網路抹黑慣犯，且還導致始終未到案的李柏璋，因此可以誹謗被毆的高嘉瑜，而且還高調地透過媒體卸責自清。

而今，台南地檢署的所謂：「目前檢方已再次發出傳票，通知李柏璋到案說明」，此等的極其「慢板、被動」，如果是基於檢方的「心證」認定：妨害名譽罪責至輕，如此，則彭文正被蔡英文提告妨害名譽，其以「初犯」的身分未到庭，即被跨國通緝，則李柏璋背後的飼主究竟是誰？台灣人民是不是也不妨好好發揮想像，盡其在我地「自由心證」一下！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※