陪伴許多讀者走過將近35年的優良刊物「講義雜誌」將於12月1日出版最後一期，這是今年繼新新聞、時報周刊等再一份紙本雜誌停刊，這讓許多和講義雜誌一起成長的讀者相當惋惜，雖然這是科技的變化與閱讀習慣改變使然，但是政府也有責任維持優良紙本刊物的永續發行。

在網路普及化及網路媒體風行後，紙本媒體受到衝擊是不爭的事實，早在2010年iPad在全球掀起旋風，不少人都認為紙本報紙、雜誌和書籍，遲早將被方便閱讀的行動載具取代而走入末日，數位內容將取代紙本出版。然而也有不少傳播學者認為紙本媒體仍舊有它的價值，例如：紙本媒體可以做精美的設計這是網路媒體無法取代的；其次在訊息眾多的網路世界中，閱聽人通常不會認真閱讀網路媒體，也不會刻意保存，但紙本媒體可以隨時重複閱讀認真品味；另外一份有歷史有品味的雜誌，代表的是一個美好的時光，更是值得保存；也因此印刷品的讀者通常比數位版讀者來得有價值感，他們與紙本媒體的關係比較密切，忠誠度也比較高。

基於以上理由，筆者認為政府應該有計劃的扶植優良紙本刊物，讓它們能夠永續經營，而政府可以朝以下幾個方向努力：

1.政府提高獎金鼓勵紙本刊物發行：目前金鼎獎最高獎金為15萬元，對於優良紙本刊物的經營者而言，實在只是杯水車薪，建議應該提高定期出版的紙本雜誌獎勵金，鼓勵優良紙本刊物永續發行。

2.鼓勵國營事業與中大型民營企業與優良刊物合作發行：紙本刊物發行成本高，如果能有國營事業或財務結構健全的民營企業合作協助發行，將有助於優良紙本刊物解決財務問題，讓它們無後顧之憂。

3.鼓勵優良文化事業上市上櫃，向大眾募資：如果能降低優良文化事業上市上櫃條件與門檻，除了可以協助解決資金問題，同時也可以讓喜歡文化事業的民眾共同參與。

4.鼓勵強勢網路社群媒體與紙本刊物：政府應該鼓勵社群媒體於臉書、LINE、YT、IG等降低優良紙本刊物上架費，讓這些刊物也能在社群媒體獲得廣告收入的機會。

當然紙本刊物最讓人擔心的是環保問題，因此鼓勵這些刊物以再生紙印製，也可以降低對環境破壞的疑慮。期盼政府在推動後疫情時代傳統服務業與餐飲業的復甦外，也能關注瀕臨危機的紙本出版事業，為這個世代留下一些美好的價值。

（作者為退休大學教師）

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