12月18日的「珍愛藻礁公投」案投票在即，執政黨使盡全力，不惜公器私用，以鉅額公帑加上官員上班時間來宣講，但又立場反覆，明明三接就是蓋在藻礁上，政府卻一直否認，睜眼說瞎話，確實吃相難看。

整體觀之，「珍愛藻礁公投」案主要牽涉到的是天然氣的接收破壞環境的問題，而環保又與能源相關，因而又影響到核能政策的發展。由於台灣目前只有台中及高雄兩座天然氣接收站，為因應未來的能源轉型政策，預計設立第三座即所謂的「三接」液化天然氣接收站。在馬英九時期，就已規畫於桃園大潭電廠外興建觀塘工業區與港口，但因當地有高達230公頃的藻礁，遭環團強烈抗議後全案停擺。

2018年，蔡英文政府在通過環評後重啟此案，並將面積縮小至23公頃左右，但環團仍認為，三接站蓋在此處會嚴重衝擊生態。由於桃園藻礁是全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，其中歷經7600年才形成的大潭礁尤為寶貴，且桃園觀音大潭擁有豐富的生態系，養育近百種生物。因此環團屢次請求政府在此處畫設保護區，但政府卻堅持將中油三接蓋在此處，必然永久破壞生態。

而反方則表示，由於台灣經濟成長勢必會增加用電需求，但核二1號機已停機，核二2號機預計2023年停用，協和燃油機組也規畫在2024年除役，北台灣需要新的供電來源。三接供氣後，可補充北部約1000萬人口的電力需求，否則將嚴重影響電力穩定供應，將可能讓擁核派復辟，加強其推動核四啟封商轉發電的可能性。

其實，在2011年日本核災之後，全球掀起新一波反核浪潮，但當前的情勢已經改變。尤其受到今年10月份歐洲能源危機的影響，在月前G20峰會以及COP26世界氣候大會上，為同時兼顧全球暖化的目標並控制物價，西方國家普遍主張重啟核能。

雖然核能會有嚴重意外的風險，但因核電廠能提供大量低碳電力，因而法國總統馬克宏宣布，將興建6座使用新第三代進化動力核反應爐（EPR）的核能電廠，英國政府也將協助勞斯萊斯興建該國第一座小型核子反應爐。

日本政府也同樣有意重啟核能，目前日本有39座商轉核電機組，9座核電機組已重啟，5座核電機組已被核准重啟，12座核電機組申請重啟中，同時未來日本政府規劃，在2030年核能提供22%的全國用電。德國也將會在2022年廢核，但也因能源供應的需求吃緊，民間「返」核的聲浪大增。由此可見，由於對生態保育的堅持與能源情勢的改變，支持「珍愛藻礁公投」案確實有極高的重要性。

（作者為國立政治大學兼任教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※