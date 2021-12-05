每年在福建省舉行的「海峽論壇」，被蔡英文政府定位為中共當局的「大型統戰平台」。過去曾見尚在管制期限內的國民黨高層申請赴中國大陸參加，未獲陸委會批准，今年12月10日舉行的第十三屆「海峽論壇」，也只見蔡政府的守勢防堵作為。

蔡政府的理由不外乎該論壇「刻意宣傳『經濟社會融合』、『惠台便利』等措施」，同時中共當局仍「持續粗暴打擊我國國家尊嚴既破壞台灣生存權益，迫我接受其讓渡主權的『一中原則』主張，以片面改變台海穩定現狀」。

蔡英文政府將「海峽論壇」或中共方面涉台交流活動視為中共對台「統一戰線」之舉，因為「海峽論壇」是由中共國台辦、福建省人民政府為主等組織所舉辦的，而中共自成立以來便將「統一戰線」當成聯繫、拉攏非黨員人士的重要工作，希望他們能理解、接受中共的政治主張。

以中共黨組織布建之嚴密，把「政治標準」和「政治要求」貫穿到學校、重要民間機構中的作法而言，幾乎任何由中國大陸方面發起的兩岸大型經貿、政策研討相關活動，都可以被民進黨政府視為統戰而加以嚴拒。

關鍵問題不在「海峽論壇」是否為中共統戰平台，而是當中共從未改變其統一台灣的政策及對統戰工作的基本認知，台灣是否不再參與任何由中共當局及其所屬單位推動的兩岸活動？

猶記2005年底，由國民黨與中共合辦的首屆「兩岸文化經貿論壇」（俗稱「國共論壇」）預計在台北開辦，時任國民黨主席的馬英九主張，要解開兩岸關係停滯不前的困境，總要先從其中的一方開始，所以由地主方的承辦單位邀請時任中共國台辦主任陳雲林來台，結果被陳水扁政府封殺。

又如去（2020）年，時任國民黨主席的江啟臣就是在前述的想法下，寧願承受來自綠營的攻訐與攔阻，也要敦請國民黨前副主席王金平率團參加「海峽論壇」。

再仔細看看蔡政府在執政前兩年及其後對於「海峽論壇」的回應，最明顯的不同或在於，它雖點出該論壇具統戰性質，但不會像這幾年綿裡針地警告地方政府相關人員不要出席，也不會「奉勸民眾及民間團體不要輕易參加」；而且，蔡政府一開始還勉強有積極對應的態度，希望若我方重要指標性意見領袖出席，應持對等尊嚴立場，適時反映台灣民意。

可見民進黨執政幾年下來，對於兩岸交流的戒心超強、信心不足。有戒心很好，因為中共仍未放棄透過各種方式統一台灣，但信心不足，造成了台灣不能主動出擊。在廿一世紀、在兩岸官方互信付之闕如時，仍然以築高牆、開矮門的方式技術性降低兩岸交流，不僅間接阻擋了將台灣「軟實力」傳播到中國大陸的機會，也使得兩岸人民間的情感日漸流失。

（作者為國立政治大學外交系副教授、前國民黨副秘書長）

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