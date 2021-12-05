林秉樞之亂像連續劇情般高潮不斷，最新發展是燒向總統府國策顧問、PC home集團創辦人詹宏志，輿論指詹宏志替林秉樞關說《鏡周刊》壓新聞，連親綠媒體人周玉蔻也怒嗆詹宏志該辭國策顧問、要總統府給個說法。眼看新聞滾雪球愈來愈大，總統府終於回應「顯然有許多人遭到嫌犯矇騙，期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義」，隨後詹宏志也宣布請辭國策顧問。

這次人們算是見識到民進黨當權者濫權遭反噬的現世報，林秉樞不僅是被害人高嘉瑜的噩夢，也是段宜康和詹宏志的噩夢。大凡一個犯錯的人，慣性認為背後有靠山可以為非作歹、天不怕地不怕，等到發覺事情大條到連靠山也扛不住，必須被切割拋棄、被斷尾求生時，這官場現形記於焉醜陋地展開，段宜康、詹宏志不就是如此嗎？蔡英文總統的處置還是慢了半拍。

問題是，民進黨這群權貴切割得了嗎？林秉樞是民進黨豢養的塔綠班怪獸，他與段宜康、詹宏志之間私密的對話過程全被錄了下來，也被揭露，這可不是「裝不熟」撇得清，也不是推卸給阿共仔的陰謀滲透，就唬弄得過去。新潮流操盤手段宜康認識10年的林秉樞，如果沒有立下汗馬功勞，哪值得段宜康動員派系人脈相挺？又如何值得國策顧問詹宏志賣老臉壓新聞？

湯姆克魯斯在電影中的經典台詞：「如果你接受任務，政府將不會承認你和你的團隊的存在並與事件有關」，像極了林秉樞如今的處境，差別是電影中下達指令有自毀裝置，而這些狗屁倒灶的骯髒事則被林秉樞側錄、截圖下來，賴也賴不掉，難以像阿湯哥身陷險境可全身而退。蔡總統，台灣人民可全都睜大眼睛盯著看。