儘管當前台海局勢因各種內外因素持續陷於低盪緊繃的情況，而具指標意義且定位為兩岸城市交流的台北─上海雙城論壇，又因事前相關市府首長個人言論而出現意外插曲，但從整體結果來看，兩岸主事者顯然還是秉持維護台海和平穩定大局的高度與初心出發，勤勉促成，或正面看待，以期為處於政治嚴冬的兩岸注入一絲暖意。

然而，當前兩岸冰凍三尺卻非一日之寒，想要透過雙城論壇一舉化解冰封多年、堅冰厚實，敵意怨念與互不信任、難以排解消融的兩岸關係，或擬藉此吹散近期籠罩台海上空的戰爭陰霾，恐怕還是力有未逮。概因其力道或能量均顯不足，終究仍需各方繼續努力，持續積累更多善意，才有可能逐步扭轉當前不斷上升的敵意螺旋，或至少為迄今為止仍處不斷耗損的兩岸關係設下停損點。

期待兩岸關係要能重新回穩回暖，避免遭到不受控制、喪失底線的煽情民粹所主導，或因相互猜疑、敵意乃至誤解誤判以致最終走向難以收拾的兵戎相見局面，最佳路徑還是盡快重啟兩岸官方直接對話。

畢竟，以當前中美戰略競爭持久化趨勢，台灣已成美國對中戰略布局的重要前沿與施力點，北京過往期待透過華府處理兩岸的路徑，當下顯得並不現實。更重要的是，身為兩岸關係中的當事方，中華民國（台灣）作為民主政治實體的客觀存在，任何兩岸議題的處理終究還是須回到兩岸自身，回到台北與北京的直接接觸與對話，且必須尊重台灣人民的利益與意願才有現實的可能。

尤其，依據當前兩岸各自的規定或法律文件，兩岸官方接觸對話的政治與法理基礎始終存在，蔡政府也多次表達依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務的基本立場。有關方面只要能秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作及互相諒解的精神，願意重啟雙方的接觸對話，決心開啟一條引領兩岸人民遠離戰火與殺戮，共同邁向和解與合作的新絲路，自可從相關文件尋得解鎖之鑰。

這或許仍是一個知易行難，乃至需要相當政治決心與魄力才能處理的問題，儘管對於兩岸官方重啟接觸對話的期待在短期之內，乃至可預見的未來似乎仍看不到前景，惟在此之前，若兩岸仍願維持基本善意，務實妥善處理兩岸事務性議題，如11月17日凌晨，福建海上搜救中心協調我方中華搜救協會，針對在馬祖海域遇險的陸籍貨輪展開聯合搜救，11名落水船員悉數由我方海巡成功救起並安全轉移對岸船艇載回的佳話，乃至雙城論壇的舉辦等等，這對當前乃至今後兩岸關係的發展仍有其重要的積極意義。

此外，日前一名涉及新店槍擊殺人案的嫌潛逃往廈門，目前因防疫隔離，行蹤已遭對岸有關部門掌握，兩岸若能透過共同打擊犯罪機制積極處理，協助緝捕犯嫌遣送回台，自會被台灣朝野視為一種善意，同時也是對岸政府展現正面形象的難得機遇。

除了水果議題外，類似案例還包括延宕多時的港青陳同佳在台殺人案的處理。面對香港法律制度的缺憾，本案之社會正義唯有透過台灣司法協助始得以實現的情況下，期待港台共同展現智慧與慈悲，在適當條件下讓當事人能儘早來台投案，讓本案早逝的青春終得安息；因司法正義的彰顯，祈使罹難者父母能獲得寬慰；同時也讓犯錯的青年在司法審判後，此生還有重新做人與救贖彌補的機會。而因故跌宕已久的台港關係或也到了思考是否需重新改善，並以此成為促進兩岸整體關係邁向和緩的動力，而非包袱。

冬天到了，莫讓賣火柴的小女孩路倒寒冷的街頭。人類命運共同，除致力於改善全球暖化，更要避免核子冬天的降臨。

（作者為兩岸政策協會祕書長）