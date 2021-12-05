立委高嘉瑜的一場男女情事，因為「家暴」而捅入大眾眼球，卻也就此正在一路掀開：民進黨執政環境下政商勾結的人際脈絡，以及因此間衍生利益的油水殘渣，而滿地滋生的各種政治蟑螂。

雖說民進黨敗劣的「政治文化」早已踐踏民主精神、摧毀行政體制並不是新鮮事，但一對成年男女的私密，竟能完全裂解出更多「想像不到的政治真相」，倒也是頭一回！包括這原本是不應有「司法特權」意志介入的小案子，非現行犯卻也能夠檢、院配合一起完成「拘提、收押」，也實屬空前了。

林秉樞的「家暴渣男」最初剛被輿論定位，與他長期友好相善的綠營立委、官員、企業家瞬間全部「急於撇清」！然而林秉樞長期在家附近租賃旅館，操縱網軍的身分明顯，但在他勢必多方「蒐集情報」在手中，同時還多路「情攻女立委」的習慣，讓他至今只容被綠營「撇清」，而不至於被落井下石的全面「唾棄」！

於是，終究會有高嘉瑜在內多少綠營政、商、學術圈的「名女人的對話、影片」在林秉樞的手裡？會有各種中央地方標案、請託、政治獻金的「通話紀錄、資料」會由他深深秘藏？這些折騰勾結的「材料」縱使不到能翻覆政局的地步，卻都猶然凸顯著民進黨政商環境下的「一隻政治蟑螂踏遍綠營山水的足跡」！

就此證明了：在民進黨的政治環境中，只要足夠「處心積慮」，在綠營派系與人心私慾的縫隙之間，任何一隻政治蟑螂都能「爬過權力的高峰山巔、穿行總統府立法院、盤迴在新潮流或段宜康身旁、搭歇在綠營女立委的肩頭枕上」。

甚至直到現在，立委林宜瑾仍堅持形容林秉樞是「形象溫文儒雅」？！直到這一位自認早已徹底能夠「駕馭政壇女強人」的男人，終於忍不住脾氣「暴力噴發」，這才業力引爆而露出蟑螂腳。而據各方追蹤爆料揭露，林秉樞全然是以「熟男、博士生、網軍」的綠營外圍，多方想要切入新潮流等派系勢力圈，尤其也對包括林宜瑾、范雲、陳亭妃等女立委均有所曖昧沾黏。不得不說，這也算是某種綠營政治族群「力爭上游」的變形典型了？

當民進黨逐漸來到以「政治派系、地方世家」坐擁分贓權力與利益時，於是像林秉樞這般的「外來者、獨行俠」，最終也只能「身心盡付、穿梭變形」成為長袖善舞的政治蟑螂，尋求一切的鑽營可能，據此去回應他自己內心洶湧的政治嚮往與企圖。只不過，最近對於林秉樞的「捧／殺」，尤其媒體社群中竟然引發了眾多綠營側翼、網軍頭子們「反串／質疑」立場衝突的彼此互鬥，這倒相當罕見！

都說利害相同卻撕破臉是「狗咬狗一嘴毛」，但這回更像是「狗咬狗一嘴蝨」！林秉樞、高嘉瑜及前男友馬文鈺，三人之間猶在各種爆料中繼續愛恨纏鬥。但這三位主角，實際都是綠營十年網軍出身，如今更多網軍友伴們一邊「蹭他們的熱度」，一邊聽取中央地方各「金主們」的喜憎號令，發文捧殺圍事。網軍們寄生吸吮的態度紛亂，此刻彷彿群蝨漫天！

蔡英文與民進黨仰仗著「網軍治國」，本身的思路性格也同被腐蝕，任令體制破碎荒蕪。以林秉樞涉案「來源不明的金流、各種詭異的檢調動作、總統府荒謬的發言」，都在暗示著林秉樞的「國安背景」可能不是空穴來風！

一隻政治蟑螂早已翻過權力的千山萬水，這是民進黨從上到下認真滋養的典範成果。