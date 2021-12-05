台灣社會異象，來自年輕人願搶當網軍，卻不願入伍從軍。而政府卻拿著民脂民膏圈養網軍，直接傷害台灣民主，讓台灣離民主信仰越走越遠。

隨著民進黨立委高嘉瑜被施暴，扯出綠營網軍、政商大老施壓媒體及派系內鬥，這暗黑力量徹底驚動全民，原來我們每天都活在被設定好的政治議題之下，網軍真的影響台灣社會太大，到底是誰在用政府資源養網軍，難道不該徹查？

立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，震驚各界，根據媒體報導林秉樞43歲無業念博班，但卻有錢每月花五萬長期住飯店，最奇怪的是被爆出名下帳戶可動用餘額，高達2300多萬元，上個月還訂購百萬藝術字畫。司法檢調要給全民一個真相，到底是誰在養網軍？

墮落的年輕網軍世代完全操控輿論風向，收錢辦事，無道德的洗腦民眾錯誤資訊，操作社會情緒對立，台灣還能有未來嗎？難道身為總統的蔡英文，可以對此視而不見、不置可否？徹查塔綠班亂象，揪出幕後黑手，把問題攤在陽光下，是全民共同期待！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※