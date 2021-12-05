「兩岸企業家峰會」即將舉行，9月間劉兆玄理事長以「突襲」方式增設「第二副理事長」，任命鴻海集團創辦人郭台銘出任，引發峰會部分成員與社會重重質疑。時隔將近3個月，劉兆玄理事長並未說明為何非郭台銘不可，郭本人也未說明他從痛罵北京對港政策、妄稱「我給大陸人飯吃」，隨著鴻海製造鏈重返大陸，又變身「紅色資本家」的緣由，這次峰會正當性大受質疑。

企業峰會因郭設事

兩岸企業家峰會是兩岸最高層級的企業家組織，峰會的發展不僅影響峰會內企業主的事業前景，更關乎台灣產業發展與兩岸經濟合作大局，其組織效能與高層人事安排須力求完善！基於這個理由，峰會成員及關心台灣經濟前景的人盼請教劉兆玄理事長六個問題：

第一問，如何避免郭台銘可能牽涉的利益衝突？誠如中小企業總會理事長李育家所言，「兩岸企業家峰會涉及兩岸經濟事務，難免涉及複雜的利益分配問題，重要職務應由退休高層官員擔任較好，立場較超然。」既然無法證明郭台銘並非鴻海集團真正負責人，未來峰會若涉及鴻海相關問題，請問劉理事長要如何避免利益衝突？還是您已有規畫，只是還沒有發布？是不是應及早發布？

第二問，台灣兩岸企業家峰會是否是您個人決策的背書部隊？您安排郭台銘出任副理事長，事前未與其他企業主溝通，當天議程也沒有這項議題，卻當場突然提出，毫無程序正義可言。縱然不算「暗度陳倉」，卻對理監事會及會員大會極不尊重！更讓人不得不擔憂，爾後理監事是否只是您個人決策的背書部隊？如果您的答案是「不會」！那就請說明為什麼不會。畢竟這項人事任命已讓諸多企業主感覺被「吃豆腐」了！

第三問，您與郭台銘有何利益交換或其他關係？所以您必須以「郭台銘在兩岸影響力大」為理由，未向會內其他企業主請益、徵詢與溝通，便逕自安排郭台銘出任新增名額的副理事長！請您說明，您是依據什麼標準，認定其他峰會企業主在兩岸的影響力不足以擔當副理事長，而必須破格、破例拉拔郭台銘？

第四問，您是否認同郭台銘自稱是「大陸需要他」，因為是他給大陸人民飯吃，因而嗆聲是大陸怕他、不是他怕大陸？請問劉理事長，您是否因為郭台銘「敢嗆大陸」，才請他擔任副理事長，期盼在郭副理事長幫助下，團結所有台灣企業主讓大陸「怕」台灣企業？身為峰會台灣方領導，劉兆玄理事長應讓會內其他會員及社會明瞭，郭台銘對大陸嗆聲是否符合峰會的立場？其他成員是否要依循郭台銘副理事長的調門，一致向大陸嗆聲？總不能理事長與副理事長不同調，或全體峰會成員和理事長及副理事長不同調吧？

修補關係公器私用

第五問，郭台銘出任副理事長不符程序正義，在峰會內部造成諸多不滿，郭台銘嗆聲「大陸需要他、怕他」，更不為峰會其他成員所認同，縱然郭台銘高居副理事長，但其他企業主都有自主性，都不願與郭共舞，這項「誰需要誰、誰怕誰」加上「因郭設事」的分歧，請問劉理事長要如何刀切豆腐兩面光，讓會務平順運作呢？

第六問，兩岸企業家峰會是台灣企業經營大陸市場最重要的互動平台。12月7日兩岸企業家峰會安排郭台銘上台演講，是否在幫郭台銘「修補」與大陸的關係？果真如此，兩岸企業家峰會豈不淪為劉理事長與郭台銘「公器私用」的機構？如此兩岸企業家峰會還有公正性可言嗎？其他企業是否可以如法炮製，將兩岸企業家峰會當作「圖自身利益」與「修補錯誤」之用？兩岸企業家峰會還能受人尊重嗎？

兩岸正經歷百年未有的大變局，美中兩大強權在新冠疫情肆虐之際猶鬥爭激烈，面對這場沒有贏家的賽局挑戰，劉兆玄應不負所託展現智慧，維穩兩岸經濟合作關係。攘外需先安內，上開六問攸關峰會全體成員的權益、攸關整體峰會路線、攸關兩岸良性互動、攸關台灣經濟發展，劉理事長需優先面對並回應，處理好了會內問題，才能處理大格局的兩岸問題。