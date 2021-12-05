立委高嘉瑜的家暴事件意外扯出林秉樞和網軍的關係，在民進黨執政下，網「軍」和綠營政治「工」作者所組成的民進黨版「軍工複合體」，正在快速侵蝕我們的公共事務和輿情傳播體系。

如果繼續放任拿錢辦事的網軍產業鏈坐大，恐怕未來的輿論就很難有持平的討論空間，而是變成是誰有錢聘請網軍，誰就能在網路上霸凌他人、掩飾真相。而高嘉瑜的幕僚馬文鈺爆料中提到的「林秉樞們的網路攻擊」就是最好的寫照。更有甚者，一旦這些網軍拿著過去和政治人物交易的金流、對談紀錄來要脅，恐怕過去有「和魔鬼進行交易」的政治人物都會被迫畢恭畢敬，甚至做出違背常理的決策，倘若如此，便是網軍治國，國家何其不幸。

過去網軍往往會帶領輿論風向，讓網友產生從眾螺旋，或讓不同意見者陷入沉默螺旋，近年在綠營執政的資源挹注下，有了更進階的發展。民進黨的派系除了已完成垂直整合，形成一套動態平衡的成熟體系，從資金取得、人才培育到官位分贓的一條龍，近年亦明目張膽地採取水平整合的態勢，除了箝制媒體，包括關中天、施壓TVBS，更積極納入網軍產業的勢力。

在民進黨執政下，網軍不只可以攻擊政治對手、可反串紅統人士製造混亂、間接逼死外交官，也可鬥爭自己人、甚至介入黨內派系惡鬥。特別是蔡英文已進入第二任期的期中階段，各派系的利益爭奪將越趨白熱化，未來網軍斧鑿痕跡也將越明顯。

值得關注的是，網軍對於民進黨執政雖然功勞不小，但一旦網軍頭目知道的內幕越多，胃口也被越養越大，綠營恐怕遲早會被反咬一口。目前有些網軍已經開始大膽招搖、炫耀自己開賓士、帶酒女上課，這樣高調的作風，不知曾與其交易過的綠營人士是否會開始擔心，將來一旦無法滿足這些網軍的胃口，可能落得被網軍反爆料的下場。

過去強調言論自由的民進黨，在完全執政後，對於在網路上發表不同意見、質疑政府政策的民眾動不動就以查水表來恐嚇。更諷刺的是，近年民進黨主張要管制網路言論，但目前被抓包的網軍，清一色都與綠營密切相關，包括卡神、idcc群組、林瑋豐、李柏璋，到這次高嘉瑜案的施暴者林秉樞等，這完全就是民進黨搞爛網路環境、作賊喊抓賊的最好例證。

而大家最想知道的是，為何蔡政府執政下，總有像林秉樞這樣的網軍，可以享有金援、花錢如流水，更有本事讓平時桀驁不馴的新潮流大老全程參加親人的告別式，甚至出面向媒體關說，箇中原因恐怕與林曾為綠營人士接洽難以啟齒的事務有關。馬文鈺在記者會上提到段宜康很多私下的對話都被林秉樞錄音，甚至可以讓段宜康未來要稱呼林為「老大」。或許林的錄音檔正可揭開綠營「軍工複合體」的醜陋交易，相關真相不應在「家暴」的表象下被掩蓋。

（作者為國家政策研究基金會副執行長）