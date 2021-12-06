當邁出機艙門，迎面吹來微微涼風時，劉文濤才猛然意識到，「到台灣了」。

2015年，劉文濤以交換生的身份前往台灣高雄求學。四個月間，劉文濤從101大廈眺望台北城市風光，前往墾丁與大海親密接觸，遊走於大街小巷尋覓台味，更收穫了一段難忘的友誼與無數的感動歡笑。

「兩岸生活」新媒體作品：我的台灣遊學記——友誼與文化的碰撞

學校每年都會與台灣高雄東方設計學院合作開展遊學活動，很有幸我能夠獲得這次交換生的機會。

說走就走！當飛機降落時已經臨近午夜，此時，窗外一片漆黑，零星散落著微弱的燈光，台灣的老師們與大巴司機正舉著迎接牌等待我們的到來。跟隨老師的指引，我們拖著行李箱登上大巴、入住寢室，我與三位同行的大陸同學住在一間寢室。

「歡迎各位的到來」「大門左拐是食堂，可以辦理飯卡」「記得盡快兌換台幣」，第二天則是一場簡單的新生歡迎儀式，校長和老師們為我們詳細介紹了學校的設施與環境。

我所學習的專業是環境設計，其中一個必不可少的課程就是素描課。教學的老師有些胖胖的卻又非常可愛，我稱他為「男媽媽」，每當我遇到課程難題就會第一時間找他，他也會很耐心地幫我解答。憑借我的「社交達人」技能，我逐漸在班級中交到了一波好朋友，其中就包括與我志趣相投的「鵬哥」。如果白天沒有課程，他就會將電腦搬來我的寢室，一起分享動畫的最新消息，交流動畫人物、情節與設計，有個共同愛好的朋友為我的遊學之路增添了不少樂趣。

美食是台灣一個重要的標籤。課餘我們常常會在學校附近的夜市覓食，從街巷的一頭望去，兩側佈滿了懸掛的招牌，上面密密麻麻地寫著雞翅包飯、手抓餅、雞排……嗯，這就是台味，是招牌文字擋不住的味道，是能夠在電影電視裡被記住的味道。

在學校周邊探索幾輪後，我們開始逐步擴展活動範圍了，選擇的首站就是高雄。這裡要比學校附近更繁華，附近的商鋪琳琅滿目，耳機、相機、手機、電腦等各種感興趣的電子設備都可以看到。第二站是墾丁，這裡湛藍的海水莫名令人心情舒暢，吹著涼爽的海風，心裡不自覺地響起久石讓溫柔輕快的音樂。

印象最深刻的一次出行則是花蓮。為了方便出行，我和朋友們來到一家租車行租車，一聽我們是大陸人，車行老闆主動提出為我們當導遊，「你們是車行開業的第一批客人，又是從大陸來的，我來給你們當導遊介紹」。就這樣，老闆加入了我們的觀光隊伍，一路上為我們熱心講解景點的歷史與特色。

「想為台灣朋友們當導遊，帶他們看看大陸的美景」

和許多人一樣，劉文濤遊學前對於台灣的印象停留於方文山的歌詞裡、余光中的鄉愁裡，以及電影《海角七號》的橋段裡。「剛開始抱著試一試的心態就報名參加遊學，想獲得更多的設計靈感，同時看看不同地方的美景」。

經過四個月的遊學，劉文濤的確在繪畫和設計上更進一步，得到了專業老師的認可，甚至有了超乎意料的收穫——友誼與感動。回來後，劉文濤依舊與台灣的朋友們保持著聯繫。「每當看到新聞中出現台灣地震的報導，就會通過微信問候一下朋友們的情況。他們也會不時關注我的生活，偶爾打開朋友圈，會發現新收穫了一批點讚」。

在劉文濤看來，台灣的學習與探索之旅是一個非常有趣的過程，能夠體驗到不同地方的風光。同樣的，他也樂衷於向台灣朋友們介紹大陸的美景、美食，並熱情發出遊玩邀約，「很感謝租車行老闆能為我們介紹當地美景與特色，我也與台灣朋友們約定來大陸遊玩，希望自己能夠當一次導遊，帶他們到大陸各地城市走一走，看看大陸的壯美風光」。（白念平/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）