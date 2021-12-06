大陸有位陳姓企業家，很喜樂獻愛心，捐了不少錢。但是他行善十分高調，他可以將善款，一捆捆的堆起來，像一座小牆，他站在前面發善款，並供媒體拍照，十分開心。許多人認為他是高調行善，製造大慈善家假相，並非真的心中有愛，引來不少批評。

批評他人，自己不動

有年他來台灣，以類似方式獻愛心發鈔票，媒體當然不會放過這種好題材的新聞。有不少媒體來訪問我，似乎希望我能高調的批判一下陳先生。但我的回應，大大出乎他們意料，我說陳老闆獻愛心的錢是他辛苦賺來的，用來幫助窮困，即使有些高調，那又如何？

我們行善，只要善款來得適當，對受助人給予應有的尊重，扶貧解困效果都一樣，這樣的善款，這樣的善行，多多益善。

如果大家覺得陳先生高調行善，有所不妥，那你自己有沒有低調行善過呢？甚麼高調低調，有些人是一調也不調，唯一的調就是他那兩片嘴皮，手中的那枝筆，把人家說得一文不值。如果企業大老闆、有錢人都能像陳先生一樣，即使高調又何妨。不少人自己鐵公雞一毛不拔，但數說別人時，儼然自己是聖人一樣。

有的企業獻愛心，十分低調，生怕被別人扣上是為打「企業形象」的帽子。其實打企業形象有何不妥，總比花大錢，窮登廣告或賄賂媒體，作有利報導來得好吧！

為善人知，鼓勵行善

中國古話總喜歡說「為善不欲人知」。好像「為善不欲人知」是高尚的，「為善欲人知」似乎就有欠高尚，請問為甚麼？做了好事，知道的人愈多，當事人固有榮譽，但更重要的是，這種善行可以感染別人，使更多的人行善。螞蟻雄兵，終究能讓更多有困難的人獲得幫助，大愛世界可以早日來臨。

當然有的時候為善不欲人知，並不是因為高尚與否的問題。而是曝光後，會有許多人跑來訴說困難，請求協助，善門難開，反而惹來許多困擾。我們創辦的基金會，就常遇到捐款人因有這種顧慮而婉謝表揚的。這也是實情，我們原則上都會尊重。但也有經過我們鼓勵而願意接受表揚的。

我們絕不能說他拒絕透露姓名時，愛心行為才是高尚的。願意接受表揚時，愛心就變得不夠高尚了！這二者是毫無關聯的。

中國雲南省迪慶州一所中學，一位極為貧困的學生，每次繳學費都要靠人幫忙。但有次她撿到一個皮包，內有現金人民幣8000元及其他一些證件。她知道遺失的人一定很著急，她利用皮包內一份通訊錄，找到失主同事，再找到失主電話，聯繫上了。將皮包原封不動還給失主，並拒絕接受謝禮。

失主大為感動，寫信給學校表示讚賞。學校給予表揚，媒體大肆報導稱讚不已，後來並當選愛心楷模。

這個孩子，家裡十分貧困，年收入不足4000元，皮包裡的現金8000元足足是他家兩年的所得，但一點都不動心。你認為不欲人知比較好，還是「欲人知」而大肆表揚比較好？

這是學生品德教育最佳範例，這是人人都該效法的榜樣，應該廣為宣揚。因為人皆有向善之心，有樣學樣，心嚮往之，大家都做拾金不昧的善人。其發揮的教育功能是很可觀的。

政府不時舉辦好人好事表揚大會，對善舉者給予鼓勵，以激勵社會大眾，心嚮往之，進而身體力行。如果為善必須不為人知，政府是否在帶頭做錯誤示範呢？

獻愛心的人也是人，人都需要鼓勵，為善人知，就是一種鼓勵，公開表揚、私下讚賞都是鼓勵。鼓勵、讚美是促使人進步向上最大的動力，是教育中極重要的事。每位家長、老師、教育工作者，都不應忘懷，且應時時使用這項讚美的武器。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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