中選會通過林昶佐罷免案第二階段審核，也就是說罷免案成立了，將在明年1月9日投票。其他綠營人物沒人吭聲，大概還沒從高嘉瑜的深水炸彈中醒過來，遠在高雄鳳山的黃捷倒是沉不住氣，首先發難，替林昶佐打抱不平，大罵：｢竟然搞到要投票，國民黨鬧夠了沒！」皇帝不急急死太監！林昶佐罷免案跟妳高雄什麼關係？

黃捷說，林昶佐是亞洲唯一一位受邀出席民主峰會的國會議員，還跟NBA球星視訊、提升台灣國際能見度，是台灣的驕傲。她還說，國民黨就是眼紅，從惡意罷免到惡意公投，都是在拖垮台灣的外交成果。黃捷問說，是誰在亂搞、誰為台灣好，誰自私自利、誰為國為民？

不曉得這位大小姐在發什麼飆？罷免是人民的權利，更何況當初韓國瑜不就是你們罷免的麼？怎麼你們行，別人就不可以？妳不要問國民黨，妳應當去問環南市場的攤商、去問萬華當地人，妳高雄地方的民意代表是不是管得太寬了？要不妳也是綠營網軍前來帶風向？

環南市場自治會長說沒看過林昶佐到過市場、萬華人說林昶佐只會做秀、媒體只拍到林昶佐卑躬屈膝恭迎陳時中的車駕。妳說誰在亂搞？誰為台灣好？誰自私自利？摸摸自己的良心就知道！

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