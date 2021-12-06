繼上回揮舞撞球桿做勢趕人後，行政院長蘇貞昌在公投案中又一失格力作。以行政院長身分搭乘行政專機看似理所當然，但蘇揆如搭專機是為做公投宣講而來，且上述活動到場造勢者多為民進黨公職者，豈不落人口實？

當執政黨把公投的宣傳場當成選舉場在辦時，早已不將行政中立當回事，否則行政中立法明文規定公務人員公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。蘇揆既然說自己坐專機是在「執行公務」，不正是違反利用職權上的權力、機會或方法，要求他人為一定之行使的要件規定？政院人事、政風難道護短不查？

至為可議的是，蘇揆為了回擊在野立委質疑搭行政專機做公投宣講是在「偷人民的錢」的說法，竟回應說政府是當然的反方，因此他執行的是公務也是義務。

蘇揆是否是執行公務是一回事，但蘇揆拿人民納稅人的錢搭行政專機，卻自稱義務擔任公投反方的角色，豈不是拿著民脂民膏反民意？

從公投成案以來所進行的民調，尤其是初期所做民調，多數呈現對公投反方不利的趨勢，代表多數關心公投議題的民眾，多是持與執政黨政府對立面的公民意見，蘇揆對於原始民意的不屑與踐踏，從他毫無顧忌地說出是義務反方說法時表露無遺。

即便現在四大公投案各按民調趨勢略有調整，但原因不就是因為綠營舉全黨之力大搞「四個不同意」，把公投當選舉場搞，硬是要操弄綠營基本盤挺身來跟原始民意打對台。

不難看出執政黨跟蘇揆所作所為，一直都是黨意凌駕民意、黨務霸凌公務、拿著民脂民膏反民意。只是因為行政專機搭乘的倫理問題更加凸顯「反民意」的事實罷了。

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