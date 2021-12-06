粘姓男子家暴案，彰化縣警察局有所疏失，綠營側翼黃國昌說要「彰化縣長出來交代」……有人敢說現在的縣市警察局長，真正的老闆不是蘇貞昌？

原本要任命新的縣市警察局長，是警政署提供三個名單供縣市長圈選，但等到民進黨完全執政，中央開始沒把地方放在眼裡。2017年內政部逕行發布各直轄市新任警察局長名單，沒有先問一下地方首長；去年7月蘇貞昌不顧地方反對，撤換台南、高雄的警察局長；今年8月又打破慣例，親自「接見」8位新任警察局長……請問行政院長接見警察局長是要幹嘛，要人家知恩圖報，表態效忠嗎？

彰化警察失職，彰化縣長有責任，難道任命警察局長的蘇貞昌沒責任？黃國昌敢說家暴男的叔叔就是福興鄉鄉民代表粘文交，怎麼不順便講出來，粘文交是「民進黨提名」呢？

跟趙介佑一樣，粘家的政治勢力根本是在民進黨那一邊，黃國昌碰到蘇貞昌就轉彎，「戰神」個屁；而蘇貞昌壟斷了任命警察局長的權力，難道還能夠甩鍋責任？

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