一早讀到某報媒政治版面，以斗大標題寫道：〈中共組織滲透清大，教部要關係人黃小琛說明〉，實不由得直接聯想起「王立強共諜案」的欺詐事件。2019年底，自稱中國間諜的王立強，因在澳洲揭露中方介入台灣大選，且自稱被港籍中國創新投資公司負責人向心吸收為間諜，並在台灣組織網軍、影響台灣選舉。結果，經檢方查無相關證據，在難僅憑王立強於「境外」指述認定向心等人涉有國安法等犯行後，最終，以罪嫌不足不起訴向心等人。

這類隔著「防火牆」潑油點火，滿足特定政治謀害目的，又免於直接遭遇司法追訴的垃圾手段，與蟑螂網軍頭頭：楊蕙如、林瑋豐、林秉樞、李柏璋……等匪類下做的「匿名」謀害可有不同？當報媒選以所謂「知情官員表示」，藉之做為毋須負起文責的風向球時，此更又與躲在網路鍵盤後，極盡造謠之能事的蟑螂大軍何異？

看看報媒所寫：「知情官員表示，兩岸條例第卅三條第二項規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，『不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員』，黃小琛卻擔任海研院兩岸產業促進中心的執行長」。然查核該條文規定之原始文句其實是：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任『經行政院大陸委員會會商各該主管機關公告禁止』之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。

基此，直至今日，「清華海峽研究院」究竟算不算是「經陸委會會商主管機關教育部（含：經濟部）曾明文公告禁止之『大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體』？都還在未定之天，而教育部竟就透過特定媒體帶風向，直接抹黑「清華海峽研究院」兩岸產業促進中心執行長黃小琛「疑涉違反兩岸人民關係條例」！這種未審先判的徹底「反教育」，與網路蟑螂們私刑逼審「高嘉瑜等」被害人，難道不屬於同等第的極其惡劣？

上（11）月初，一段衛福部長陳時中高歌暢飲紅酒的影片在網路瘋傳，其中坐有一位穿梭於兩岸的「嵐台企聯會」會長陳曉蓁。她不但當上了大陸公務員，掛名福建平潭招商局副局長，甚至加入平潭區婦聯會兼職副主席。現以陳曉蓁的「官銜」反問教育部，如果「清華海峽研究院」很中共，則陳曉蓁副局長/副主席算是什麼級別？近年來，全民眼見蔡政府整天瞎喊中共不中共的，就連高嘉瑜前男友馬文鈺口中的「惡魔」林秉樞，也能被齊聲亂喊成中共臥底！這般看來，真好似不只教育部是「噗嚨共」，會不會整個蔡政府，其實都是「噗嚨共」？

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