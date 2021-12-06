文章剛開始時，請看下面的圖：

批判民進黨的新聞卻被兩則反對藻礁公投（一則中油出錢，一則行政院出錢）的廣告遮住了。(圖/作者網路截圖)

被兩則廣告蓋住的報導，其內容是羅智強批判段宜康與林秉樞結識10年卻裝不熟，是批判民進黨的新聞。然而這則新聞，卻被兩則反對藻礁公投（一則中油出錢，一則行政院出錢）的廣告遮住了。

網路廣告時常用蓋版的方式爭取收入，網路媒體經營也有其辛苦之處，本文並非要批判正常商業行為，本文要批判的，是動用行政資源行閣揆與政權保衛戰的執政黨。

距公投尚有2週，執政黨陣營就能鋪天蓋地打廣告，已有讓人質疑之處，而閱聽者點開一則新聞，能同時出現兩則訴求87%一致的廣告，更讓人驚異於執政黨的雄厚財力。更引人非議的，是這兩則廣告都非民進黨黨中央或民進黨籍政治人物出資，而是中油與行政院，花費的是人民的納稅錢與國有財產。

絲毫不意外，行政院完全不認為他們的行為有任何錯誤，發言人羅秉成強調「人民作為國家的主人，政府本有義務使人民獲得充分資訊，得以投下神聖的一票決定國家的未來。」請問什麼叫做「充分資訊」？我國難道成立了「真理部」，政府有權利定義何謂真理，並用公帑不成比例放大權力者的立場？

請注意，四大公投無論有理或無理，通通都是與政府重大政策站在對立面的台灣人民，在街頭一張一張連署書簽署出來的，累積到足夠數量才足以發起公投。無論公投最終過或沒過，反對方能累積出如此大的能量，都說明政府或多或少有應當檢討之處。

結果政府選擇走的道路竟不是謙卑自省，站在中立裁判角度，讓台灣民主在公平正義大環境下得以彰顯。反倒是自以為是自稱正確，動用各種行政資源力量，赤裸裸的替政府辯護。背後究竟有多少比例是在守衛2300萬人利益，有多少百分比是在替蘇貞昌保閣揆大位，維繫民進黨2022年底地方選舉能量？馬政府時代，馬英九總統搭總統專機跑行程，即使是自付油料98萬，仍遭到民進黨強烈批判，結果現在蔡英文總統、蘇貞昌院長搭專機宣傳反公投一毛不付，被在野黨批判後完全裝死。甚至透過各種施壓手段勇於恫嚇媒體，避免報導不利資訊。面對這樣的黨國，唯有最草根的民主，一人一票的力量才足以反制。

距公投只剩約10日，人民最終能否展現出比強權更偉大的力量，就看大家的智慧了。自己的國家自己救，台灣的民主公投一起來守護！

（作者為網路媒體工作者）

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