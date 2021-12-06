立委高嘉瑜遭家暴事件及其案外案，台灣政壇連燒數日，衍生綠營政客、綠朝新貴與塔綠班網軍互相撕咬的政治醜態，總統府發言人張惇涵5日表示「包括詹宏志在內，顯然有許多人遭到林嫌矇騙」。林秉樞為求脫罪拖人下水、亂放消息帶風向，連段宜康、國策顧問詹宏志都敢「矇騙」，民進黨不是很會抓散布假消息者，抓過林秉樞、李伯璋嗎？

數位時代下，網路訊息查證程序不及傳遞快速，三人成虎般的言論遍及社會各階層，連總統府都說「許多人遭到矇騙」，試問：這些前立委、立委、國策顧問都是「高知識份子」，以他們識別與識人能力都會受到矇騙，那一般老百姓又該如何判斷媒體所傳遞消息的真偽呢？

社群媒體瀰漫網軍游擊戰，四處介入政治帶風向，引發政黨派系鬥爭，順昌逆亡，無人能擋，前有卡神逼官員自殺案，繼而見識到韓國瑜、柯文哲、賴清德等遭圍剿；現在再有高嘉瑜家暴案，揭露網軍惡質文化已充斥台灣政壇、臭氣熏天。

各國政府早注意到社群媒體言論失控的問題，例如，針對網路上政治帶風向的言論，臉書早在印度政府譴責壓力下，實施WhatsApp限制大量轉寄禁令，並擴大到臉書私訊Messenger；蔡英文政府要拿出魄力，約束社群媒體控管網路不當發言，而且不能選擇性鎖藍不鎖綠，塔綠班林秉樞、李伯璋作惡多端，請問在此案之前抓過嗎？

民進黨網軍生態顯然出大包了，如果不敢辦人、辦不下去，難保不會繼續亂下去！

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