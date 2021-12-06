才1個多星期，一個原本默默無聞的博士生林秉樞成為台灣家喻戶曉的黑人物，因為他家暴紅牌立委高嘉瑜，而且牽扯出很多要幫他（或被他央求）湮滅證據的人。

截至目前為止，他已扯出4位政商名人，例如外省人第二代，卻專門攻擊外省人的前立委段宜康；鬧過桃色糾紛的聯電榮譽副董事長宣明智；紅了30餘年，常以先知身分發言的詹宏志，甚至還有頻頻出現在公開場合的張忠謀夫人張淑芬。個個有頭有臉，詹宏志發言暗示自己是獵巫的受害者，卻不得網友及公眾信任，只得辭去國策顧問，可謂和林秉樞沾上邊的人都成眾矢之的。

台灣因為各級政府權力交替頻仍，工商業發達，常出現新秀；因此走政商關係的人也越來越多，台上台下交易不斷，有人真的很能製造人脈，短期內就可躍上政商舞台；但很多人都是虛晃一招、虛張聲勢。他們都成為暗黑帝國的締造者或參與者，可以左右輿論及政策。

「暗黑帝國」從2016年川普當選以後成為熱門名詞，在美國指非經民選，由政府官僚、公務員、軍事工業複合體、金融業、財團、情報機構所組成的。他們可以影響政策及相關利益，台灣其實也有多個類似組織，現在應該加上網軍、建商及「林秉樞們」。

台灣自解嚴以來，暗黑帝國面目大不同，從1949年到1988年，只要與蔣家有關係，凡事就沒關係。接著是李登輝軟硬兼施，整合黨、政、軍及黑金勢力，90年代就定於一尊，凡要政商關係的人只能循李登輝路線而上。阿扁政黨輪替後，第一任各方也都以阿扁為首腦，要攀關係都有清楚脈絡，但到第二任，因阿扁及太太貪汙瀆職，民心大失，要找人際網路的已失去主線，必須各自為政。

2008年金融海嘯過後，台灣有幾個關鍵性的轉變，一、網路盛行，網軍活躍；二、權力由核心走向扁平，也就是微權力的時代，人人都可以更有權力，但是誰也沒有獨斷的權力；三、權力及財富都重新洗牌，更迭速度驚人，因此很多新的暗黑國度興起。

尤其這些人結合中央及地方民意代表勢力，更是驚人。例如去年檢調起訴的涉SOGO收賄案，裡面就有跨黨派立委，包括4位現任立委及1位前任立委，國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清及時代力量前立委徐永明、前立委陳唐山等。幕後操盤人太流前董事長李恆隆承認「一心一意想取回SOGO，所以花錢如流水」。2015年檢調也起訴立委蔡煌瑯、7位前立委及蔡煌瑯的胞兄蔡朝正共9人，被控收受牙醫師公會全聯會酬庸，進而推動制定《口腔健康法》， 此案經過三次法院審理，還未定案。

近年行走台灣，我發現台灣風氣大不如以前淳樸，如林秉樞的人所在多有，他們也許是暗黑國度的一員，也許是Nobody，但人前人後都會誇耀自己的政經影響力。這些人有幾個特徵：一、長相端正，而且看起來很誠懇；二、常誇耀說，我昨天才跟×××在一起，前天跟×××吃飯；三、嘴巴超甜，例如會說「有什麼需要小弟效勞的，儘管說。」

我採訪新聞多年，也算閱人已多，上述這種人最難處理。滿嘴誇張謊言的人很容易認出來，但是這種人可能十句裡有三句是真的，也可以查證，但是其他卻很難查證，真真假假難分辨，難怪高嘉瑜會把林秉樞當作男朋友交往。

事發後，林秉樞還能立即發動網軍來打擊對方，洗白自己，混淆媒體，讓加害者變成受害者。民進黨支持的網軍是暗黑帝國的重要一員，很多證據也顯示林秉樞極可能是民進黨的側翼網軍，此案牽涉的幕後人物更是複雜難辨，綠色執政下的醜陋網軍文化已經失控，甚至開始反噬民進黨。連前副總統呂秀蓮都表示，民進黨應對網軍部隊建立自律自清辦法，負責任地向社會交代。

最終，不管是暗黑帝國或光明帝國，最重要的是做人要誠實正直，勇於負責。美國林肯總統的名言：「你可以一時之間欺騙所有的人，也可以永遠欺騙同一個人，但是你不可能永遠欺騙所有的人。」