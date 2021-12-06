根據CTWANT獨家取得的匯款單，林秉樞在上個月底，花了170多萬元，在內湖的美術館買了4件藝術品。（圖／讀者提供）

立委高嘉瑜遭施暴事件不斷延燒，此案不僅只是暴力，更涉及網路霸凌與脅迫恐嚇。可見如今網軍已不只是左右輿論風向，影響權力得失的關鍵；它既可以造王，更可藉由人格謀殺或起底抹黑，而成為要脅控制他人的利器；此外，這還是一個可快速致富的捷徑。

試想，一個40初頭、長期沒有工作的博士生，可以旅館為家，到處炫耀與綠營政商的好關係，身懷鉅款購買高價藝術品，有重量級人士幫他向媒體說項，還用官方IP幫他修改網路資料，生活如此「高級」，已經完全顛覆一般人對網軍只會躲在鍵盤背後的想像。

林秉樞在2015年因向家裡討錢而對母親施暴，短短幾年，一個啃老族竟鹹魚翻身，轉瞬致富，真可堪稱是最勵志的「貧民千萬富翁」。年輕人能靠自己能力與專業賺取豐厚收入，當然值得鼓勵，但如果是透過網路假訊息，專用「黑」人的負面手法製造社會衝突，操作風向，為特定人士擦脂抹粉或轉移焦點，無異是用詐騙手法迷惑與綁架民眾。若此成為年輕人心嚮往之的致富潮流，社會豈有寧日？

而正是蔡政府對網軍投入了難以想像的巨大資源，才提供了「林秉樞們」致富的終南捷徑。蔡英文在2016年執政初期並未積極培植網軍，直至2018年底九合一大選，「韓流」籠罩全台，習於「空戰」的民進黨竟對此毫無招架之力，這才讓民進黨痛定思痛。於此同時，美國國會針對俄羅斯2016年介入美國總統大選，提出由英、美大學團隊的兩份調查報告，內容直指俄羅斯總統普丁利用臉書、推特、谷歌、IG等平台，針對特定社群投放有利川普的廣告，進而影響美國大選。

民進黨進行九合一大選敗選檢討，正好向美國取經，表面上將代罪羔羊的矛頭指向境外假訊息的干擾，但在檯面下，則開始積極投入網軍建置工作。短短幾個月後的民進黨黨內初選，網軍已是脫韁野馬，2019年4月中賴清德當時就公開請求蔡總統約束網軍對其抹黑，足見其投入資源之可觀；而綠營網軍的財富也就此加速累積。

蔡政府對外築起層層防線，包括立法與加強用《社維法》打假，制定《反滲透法》，《2021年國防報告書》更將「中共認知作戰」納入，但在試圖阻絕境外假訊息的同時，殊不知內部不斷供給養分的網軍已經成為失控的龐然巨獸，對付政敵毫不手軟，網內互打同樣凶狠，對台灣的威脅已更甚於境外。

台北市長柯文哲呼籲一人一信要求行政院徹查網軍，行政院長蘇貞昌雖表示會嚴加查辦，但對於一個自己也豢養網軍的閣揆，如何讓人相信他能自我「除垢」？而柯市長訴求的對象恐怕也錯了，綠營的網軍頭可是經過賴清德認證的蔡總統，但習於操作網路認知作戰，又嘗過多次甜頭的小英，又怎會願意打臉自己？！倒是募兵成效不彰的國防部，可以好好向蔡總統請教如何招兵買馬之道！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）