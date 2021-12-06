4大公投進入倒數階段，總統和閣揆卻號令「政府軍」以執行公務之名，利用公家資源迎戰，甚至為合理化違反行政中立與黨政不分，還把公投塑造成猶如民主憲政體制進入了「動員戡亂時期」。事實上，政府在公投案中只負有提供或備詢政策相關資訊的義務，於理於法都不該是當然的反方意見代表者。

中選會主委李進勇以《全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法》規定，公投案於公辦說明會或辯論會時，行政院可擔任反方意見的代表，遂認定行政院在公投進行程序中是當然的反方，讓蔡政府可肆無忌憚地動用政府資源強勢宣講「四個不同意」。然而，該規定是要中選會以「公費」提供正反雙方公平與公開地說明或辯論，讓人民能充分了解公投相關議題的意見，並不表示行政院就是公投整個程序中當然的反方，更不應「謀殺」掉公投中的「政府中立」。

行政院執行的政策是立法院占多數的執政黨所決定或同意的，因此行政院的職權是來自於國民主權先授予立委的「代議」，再由立法院多數黨授權執行的「代理」。然而，公投是國民收回立委代議權，直接對政策表達認可與否的主權意思表示，故行政院在公投程序中應「行政中立」。因此，民進黨可以是公投的反方，但政府和公務人員都不是民進黨的，行政院若是公投當然的反方，難道公投是「民逼官反」的制度？

再者，《全國性公民投票辦事處及辦事人員設置辦法》第3條規定「辦事處不得設於機關（構）、學校…」，理由並不僅因公務人員應保持行政中立，而是整個公投程序中應「政府中立」。因此，政府在公投案進行程序中，只應公平與公開提供相關資訊及辦好公投，待有了結果後再據以執行。

《公投法》規定公投案成立後，中選會要公告《政府機關針對公投案提出之意見書》，乃至於行政院在公費辦理的說明會或辯論會中可擔任反方代表，目的都是讓人民知曉立委同意該政策的理由，並未賦予行政院擔任公投反方的「職務」。

去年2月，銓敘部通函全國各機關的《公投程序中應恪守的行政中立規範》，援引《公務員服務法》第19條「公務員非因職務之需要，不得動用公物或支用公款」之規定，但目前銓敘部在公投期間行政中立的宣導上已「噤聲」；而原規定不得「動用行政資源」、「利用職務關係」或「使用職銜名器」支持或反對特定公投案，現在卻翻轉成「政府擔任公投反方代表是當然職責」。顯然銓敘部已經抵擋不住政治壓力了。

3年多前「以核養綠」公投時，前立委黃國昌曾質詢台電的內部宣傳，銓敘部當時表示「公務人員不可為公投宣傳」。難道當時台電內部的意見有悖政府的政策，就不算是專業與正確的資訊？說穿了，蔡政府面對始料未及的4項公投，他們在乎的只是鞏固政權，所以黨政不分與反民主也敢扯成是執行公務。

（作者為民主文教基金會董事長）