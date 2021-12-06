立委高嘉瑜被暴力相向，曝光民進黨網軍醜相。林秉樞、李柏璋只是冒出人孔蓋的地鼠，鼠蟑軍團繼續隱身下水道，此刻仍散播假訊息。

例如為了把公投打成親中、賣台、反國際，網軍攻擊反萊豬主張的招術繽紛奇出：醫事背景的側翼網紅「招名威」、「美的好朋友」，在社群媒體談「歧視豬肉、阻擾自由貿易」。醫師談國際經貿當然可以，但他們只有口號，沒有論理，只憑著醫學光環，攻擊萊豬公投是反國際潮流。「美的好朋友」是慣犯，衛福部整肅彰化衛生局長葉彥伯時，這網紅賣力衝鋒，現在葉彥伯已證明清白，充當陳時中血滴子的「美的好朋友」，在萊豬議題繼續當掌權者的好朋友。

談論鄉鎮大小事的各網上社群，頻繁支持萊豬的哏圖多出自民進黨中央黨部，這些哏圖也在LINE群組大量流傳。民進黨製作哏圖，把DPP三字母畫得小小的藏在角落，顏色不顯，比起民進黨廣告活動的圖，黨名、黨徽清楚做大，截然不同。支持萊豬的哏圖主題是專家頭像，上方是網軍擬的自問自答，民進黨哏圖淡化政黨色彩，假裝是專業意見。

哏圖內容多造謠或講半套的遮掩。林麗蟬反萊豬的發言被《自由時報》扭曲為「反萊豬會讓台灣艱難」，做成標題，當日下午《自由時報》被迫認錯，晚上民進黨仍刻意造謠，把錯誤的標題做成哏圖宣傳。中經院李淳認為反萊豬會造成「額外對多國的賠償」，指的是歐盟禁萊牛一案，他的敘述只講半套，沒談到這一禁對歐洲民眾的健康與肉品產業皆有利。李淳有權只挑他喜歡的部分講，反萊豬者另有聲音指出李淳的問題，但民進黨從中央廚房到網軍四處助攻，社群媒體只看到簡化、修飾過的片面事實。

謠言與遮掩也是綠營政治人物、網紅支持萊豬的主調，民眾在他們臉書留言反萊豬，網軍回應迅速，貼出炮製好的既定文字，或已圖表化的說明，不需要有論述，負責貼就好，這是最低階的網軍。三立等電視政論節目用的盡是這些素材，傳統媒體與名嘴、網軍相互援引，從製作到傳播極耗資源，上中下游的生產鏈加上傳播鏈來自部會的經費，藉著活動案的外包、內聘完整組建。

部會負責後勤，黨政幹部是作戰參謀，綠營電視名嘴當旅長，林秉樞、李柏璋是上尉連長，面對中共認知戰高喊「防衛台灣」的學者，面對本土體系完備的造謠工業卻沒聲音。各黨網軍與大陸資訊戰攻擊本質上有何不同？學者沈伯洋說，規模是差異之一，中國垃圾訊息量之大，台灣網軍難以企及。大陸大股軍團作戰全球是威脅，本土小股軍旅針對台灣妖言惑眾就不是破壞？

「關西機場事件」是沈伯洋等研究境外敵對勢力發動資訊戰的範例，但更應強調的是，首篇在PTT發文指出中國人先撤走，凸顯台灣人無奈等候的貼文，當事人陳述有誤，但寫的是他相信的狀況。當時關西機場混亂，大陸旅客眾多，讓他們另外排隊撤走，關西機場當局與中國駐外單位合作的處置，連西方遊客都以為陸客享特權。後來推波助瀾的網軍強調「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣…爛就是爛，爛到不行，爛到該死。」這是民進黨的網軍，相關作為法院判刑了。

沈伯洋等人包括後來的真相調查團隊，不澄清原始發文者用心的無辜，只批外侮，輕輕放過內亂，放過民進黨；批判中共認知作戰的學者與媒體人自身淌混水，護航綠營的認知作戰。

林秉樞、李柏璋在認知戰場域是領軍的軍官，在輿論操弄、造謠說謊的系統工程裡，豈止是側翼，而是主要部隊。林秉樞黨政人脈豐沛，經手金額大，表面上沒一官半職，實際上是黨國機器形塑社會氛圍的要角。他母喪儀式揭露的，不是年輕人軟求硬喬的詐騙，而是民進黨治理的精髓。

（倫敦大學伯貝克法律學校博士）