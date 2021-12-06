美國邀請110多個國家、公民團體與個人參加的「民主峰會」，即將於12月9日舉行，會議聚焦「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」等三大主題。

北京不甘示弱，大陸國務院4日發布《中國的民主》白皮書，稱中國發展的是「全過程人民民主」；大陸外交部網站5日發布《美國民主情況》報告，指出美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，彰顯中國不怕與美國爭奪民主話語權的底氣。台灣身處中美地緣政治、價值外交及中西方體制競爭的前緣，不妨從自己的民主經驗出發，利用這個機會檢視中美民主實踐的利弊得失，省思中華文明的民主道路。

美國人對民主制度不滿

美國哈佛大學甘迺迪政治學院最近針對美國18至29歲年輕人的一份調查顯示，高達52%受訪者對美國民主制度失去信心，其中39%認為是「陷入困境的民主」，13%受訪者稱為「失敗的民主」，僅7%受訪者認為美國是「健康的民主國家」，27%認為美國是在某種程度上發揮作用的民主國家。尤有甚者，35%受訪者認為，在他們有生之年可能會發生第二次內戰，1/4受訪者認為在有生之年可能看到美國分裂。許多美國人對於國內政治兩極化的發展抱持悲觀的態度。

由這份民調看出，美國人對自己的民主制度十分不滿，政黨惡鬥與金權政治使得美國民主的品質與效率大幅降低，根本無法解決國家發展與社會運作的重大問題。顯然美國民主制度的問題不在於威脅人權、政治貪腐的威權國家，而在於美式民主制度本身出現問題。這份民調對於美國召開的「民主峰會」不啻一大諷刺。

大陸外交部副部長樂玉成2日在北京「中外學者談民主」對話會上，以「民主好不好，人民最知道」為題發表演說。樂玉成指出，中共總書記習近平提出的「全過程人民民主」，不是少數人、利益集團的民主，而是多數人、全體人民的民主。中國大陸的政治體制創造了長期穩定、快速發展、脫貧攻堅等一系列奇蹟，得到了絕大多數中國民眾的支持擁護。

大陸國務院公布的《中國的民主》白皮書，重點在強調民主的多樣性。之前大陸外交部長王毅就曾表示，民主制度不是可口可樂，美國不能強迫全世界只能擁有和他們一樣的味道。白皮書稱中國發展的是「全過程人民民主」，使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音。而非「拉票時受寵，選舉後就被冷落」的民主。

中共治理能力有目共睹

白皮書中指出，「全過程人民民主」具有完整的制度程式和完整的參與實踐，使「選舉民主」和「協商民主」這兩種重要民主形式更好結合起來。而其制度安排主要包括6個方面：實行人民民主專政的國體、實行人民代表大會制度的政體、堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線、堅持和完善民族區域自治制度、堅持和完善基層群眾自治制度。所以中國共產黨的領導是中國發展全過程人民民主的根本保證。

從以上北京對於民主的論述，我們可以發現與過往略有不同。以往中共多半強調其體制在治理方面的優越性，著重在政策與治理的成果，重點在「善治」的一面；而現在也開始強調政策制定過程中的民主性，自認其體制不僅有結果的民主，也有程序的民主。其民主特色就是在中國共產黨領導下的民主集中制。

中共體制在治理能力與績效上是有目共睹的，也正在朝向「共同富裕」，追求「民有」與「民享」，中共體制重視協商的決策模式也不失為一大特色。但是民主作為近代世界包含中國人追求的政治制度，不可否認仍有其普遍性，固然在實踐上有不同的道路，但仍須接受普遍性的檢驗。

「中國式民主」必須回答兩個問題；第一，民主參與的開放性，人民的知情權及言論自由非常重要，民主集中制如何實踐開放的參與。第二，定期授權，讓執政者取得合法性，是民主重要構成元素。民主國家也有長期一黨或一人執政的情況，最近退休的德國總理梅克爾在位長達16年，但仍然透過定期選舉取得民意的授權。就這兩點而言，「中國式民主」仍須「摸著石頭過河」。