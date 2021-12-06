綠色網軍是民進黨取得政權、維繫政權的鐵衛隊，2013年太陽花事件後，歷次戰役戰無不勝、攻無不克，外界深知其威力，卻對其本質一知半解。綠營立委高嘉瑜被綠色寫手林秉樞施暴，案外案連環爆，不僅暴露網軍的暴力文化本質，更赫然呈現民進黨豢養、操控網路大軍的醜惡真相，及其對良善社會的危害。

民進黨政權的鐵衛隊

綠營網軍的惡行近年一再曝光，從卡神楊蕙如、行政院發言人丁怡銘、親綠寫手林瑋豐，再到尊稱新潮流大老段宜康為「老大」的林秉樞、惡言恐嚇高嘉瑜的「台獨機關槍」李柏璋等，一而再，再而三的事實證明，綠營網軍無所不在，而且有人指揮調度，專門在關鍵時刻針對特定議題與人物不惜造謠帶風向，替執政當局與綠營權貴文過飾非，打擊政敵，有時槍口對內，成為黨內派系對外帶風向與對內鬥爭的工具。

高嘉瑜遭施暴事件曝光後，民進黨內網軍互打的惡行公諸於世，也揭露了林秉樞人脈、金脈以及網軍的組成與運作方式。林秉樞施暴之後央求三人向傳媒求饒，其中新潮流大老段宜康關說最力，顯示林秉樞和口中的「段大哥」關係之深，段宜康還被拍到全程參與林秉樞母親告別式，並送了兩對最貴的花籃。媒體指證，段宜康是林的「金主」，他們所為何事？網軍作戰！這樣的關係組合成綿密的「網路黑金」，提供民進黨「網路治國」的常備軍，供其遂行認知戰指揮調度之用。

誠如台北市議員徐巧芯所說，這些暗黑勢力不只控制輿論、影響媒體，用各種低劣的言語威嚇政敵，甚至成為暴力犯罪的幫凶。可以確信，林秉樞在民進黨內呼風喚雨，出手闊綽，是因為他統領網軍，具有網路作戰威力，一些綠營要員器重他在網路上打認知戰的能力，因而做起他的金主，不時調度他執行特定攻擊任務。

民進黨立體性的認知戰火網綿密，透過NCC掌控電視媒體、透過行銷預算收買文字媒體，透過網軍操控網路風向，多兵種作戰火網猛烈，戰力高強。蔡英文總統動輒指控境外勢力：「收購粉專、培養網紅、傳遞假訊息，利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由。」事實上，幹得最精到的是蔡英文主席以及她領導的民進黨。

林秉樞這類綠色網軍，手握鍵盤與帳號，操弄暴力性語言攪動政治，詆毀對手。這些暗黑勢力根據金主的要求，對特定對象展開兇狠的網路抹黑、潑糞、造謠，這就是民進黨奪權維權、「抗中愛台」、摧毀政敵的作戰方式。

吞噬台灣民主的毒癌

前副總統呂秀蓮從高嘉瑜事件看出網軍的危害，她認為，高嘉瑜受暴事件的加害者是網軍惡棍，是綠營的網軍部隊，希望民進黨本於創黨初衷，建立網軍部隊自律自清的管制辦法，過度寵信而不加約束，對民主政治十分反諷。

台北市長柯文哲也指控網軍造謠帶風向，塑造假民意，打擊政敵，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線。他警示網軍已跟政媒形成一條龍產業鏈。確實，網軍有如癌細胞，破壞人體健康，成為吞噬台灣民主的毒癌。

網軍已被民進黨當成執政的輔助利器，飽嘗網軍認知戰帶來的甜美果實，卻以烏煙瘴氣的政治，充斥著匿名、扭曲、片面、虛偽訊息及惡毒攻訐的網路文化為代價，因而誤導了民眾對公共事務的認知，扭曲了人與人之間的溝通，民主運作深受干擾。

在民進黨撫育下，網軍蔚然壯大，盤據在暗黑處所，隨時奉旨出征攻擊。網路黑金已成龐大的產業鏈，民進黨掌控的政府、公營事業與法人機構以及派系金主，成為政治運作負能量的重要來源。林秉樞施暴事件只是網軍惡質文化反噬的一個風暴，台灣民主因網軍肆虐而受到的汙染與危害卻是更嚴重的深層問題，民進黨不擇手段奪權、維權，犧牲的是你我的未來與下一代的幸福。