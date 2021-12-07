台灣妹子遊深圳，發現「半夜2點竟然有這麼多車，超有煙火氣息」；台灣女孩體驗早茶，點了滿滿一桌，「大陸好吃的東西真的太多啦」……在台灣女孩林逸妍的自媒體頻道「可愛的台灣小仙女顏妍」中，她發佈了170條原創視頻作品，為兩岸網友分享她在大陸的生活、旅行、扶貧等內容，收穫了眾多網友的關注與喜愛，獲讚超44萬次。

「超有煙火氣息，美食也超贊」

林逸妍來自台灣，但她已經在北京生活了11年。2010年，由於父親被公司派駐大陸工作，彼時13歲的林逸妍背上行囊跟隨家人一起來到北京求學生活。大學畢業後，林逸妍成為了一名互聯網公司運營工作者，也正是這份工作開啟了她的視頻影片創作之路。

為了更好地熟悉工作內容，林逸妍嘗試自己拍攝製作視頻影片。2019年10月，影片「台灣小妹被國慶閱兵震撼，熱血沸騰！大喊：為祖國感到驕傲！」中，林逸妍留著烏黑的直髮，一雙閃亮的大眼睛不時看向桌面的筆記本，青澀卻自信地向網友分享自己觀看國慶閱兵影片後的感受，「第一次見到這麼大陣仗的閱兵儀式，感覺非常震撼」。影片一經發出，便獲得了大量網友的關注，播放量達282.4萬次。自此，林逸妍開始定期更新影片，向網友分享自己的日常生活。

如今，林逸妍已經可以在鏡頭前收放自如地講述自己的想法，擁有十幾萬粉絲。作為一名網紅視頻博主，林逸妍的足跡遍佈大江南北，曾在北京、福州、武漢、長沙、廈門、成都、杭州、上海、南寧等數十個城市探尋美食。

「哈嘍，我是顏妍，又見面啦」，在今年4月的視頻「台灣妹子遊深圳，發現半夜2點竟然有這麼多車，超有煙火氣息！」中，林逸妍說著熟悉的開場白，開啟了深圳美食探尋之旅。影片裡，林逸妍漫步於深圳街頭，品嚐鍋盔、湯包、燒麥、蒸餃、奶茶、火鍋等美食，並第一次體驗「茶水涮碗」。

在隨後的旅行中，林逸妍還陸續發佈了兩個影片，記錄她的所見所想，為深圳的美食點讚。

「來到深圳之前的印象就是生活便捷，互聯網企業比較發達。來了之後發現深圳的高樓大廈真的很多，夜生活也很豐富，晚上可以隨時吃到美味的夜宵。」林逸妍說。

「想成為兩岸溝通的橋樑」

「台灣小妹妹來大陸，連水果的名字都叫不出？總結六個名稱不同的蔬果。」、「台灣小妹和朋友去酒吧，第一次在北京喝台灣啤酒，你們會想喝嗎？」、「台灣妹子上了四年大學仍無法克服內心恐懼：大陸北方大澡堂！」……目前，林逸妍已經在多個新媒體平台發佈自己的視頻作品，也有越來越多的台灣網友關注到她，其中不乏詢問「如何來大陸求學」、「在大陸工作怎麼樣」等問題。

為解答網友的疑惑，林逸妍專門錄製了一期視頻「聽聽我對想來大陸打拚的年輕人說的悄悄話，這裡總有適合你的地方」，介紹當前大陸工作與薪資的情況，並鼓勵更多的台灣青年來大陸親身感受，「在大陸可以吸取更多的經驗，這些經驗可以為未來的職業發展和成長作一系列鋪墊。大陸這麼大，總有一個適合你的地方」。

與此同時，林逸妍還熱衷於公益，前往甘肅廣河助力扶貧，下田深入農家體驗農村生活，並與當地扶貧台灣青年一起「告訴小朋友：雖兩地隔著海峽，但仍是血脈相連的」，以視頻直播的方式幫助當地售賣農產品。

林逸妍表示，「很開心自己的視頻受到網友們的喜愛，希望能夠做兩岸溝通的橋樑，通過視頻將真實的信息傳向對岸」。（白念平/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）