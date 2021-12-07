我作為歷史愛好者，又忝為我們湖南瀏陽永安老劉家的修譜人，自然對姓氏的奇聞特感興趣。日前報載大陸有一戶「屎姓」人家喜獲千金，其父為了避免女嬰爾後在求學階段被同儕嘲笑，雖絞盡腦汁卻萌生不出一個適合的好名字，結果女娃的奶奶神來一筆，提議以「屎舒」為名，這位新手爸爸再次琢磨，發現「舒」字有安然、從容大方之意，且諧音為「史書」，寓意良好，命名乙事總算塵埃落地。

記得今年初也有另一則稀有姓氏「第五」的新聞。原來有對夫婦先生姓李，妻子為複姓「第五」，當他們的愛情結晶誕生後，先生為了讓這個稀罕的姓氏能夠繼續傳承下去，很大度地讓孩子從母性而成為美談。恰巧這名嬰兒出生在五月天，乃取單名「月」，孩子的姓名於是成了「第五月」，這不僅凸顯了姓的稀罕，也展現了名的獨特。

據考證「第五」姓出自戰國時期齊國的貴族田氏，起初有第一氏、第二氏、到第八氏，後來許多後人陸續改回原先的田氏，所以8個姓氏的人丁反而呈負成長，據說現在僅存第五氏傳後於世，且全世界第五氏的人口不過千餘人。我印象中後漢初年曾出現了一位個性剛烈耿直的第五倫，位及三空之列的司空一職，且深受漢章帝劉炟的重用，這大概就是我對這個姓氏族人全部的瞭解了。

在日據時期，台灣地區的戶政制度多靠略通漢字，卻不諳中華文化的日本警察來建立存檔。所以許多日本警察在執行中不經意的誤解和筆誤，也創造了在台灣地區獨有的姓氏，比如說時鐘的」鐘」姓脫胎於原來漢姓「鍾」姓，即是典型的誤植效果。鐘姓也成為台灣特有的姓氏。不過現在大陸地區早將鐘和鍾兩字均簡化為同一個「鍾」字了，僅熟悉簡體字的人再也分不出其中的差異性了，不過這兩姓既然系出同源，也無需計較。此外，在日本殖民統治時，和國民政府遷台的初始，對原住民文化的輕蔑，和雜亂無章的「漢化」，曾強制原住民使用漢姓登記戶籍，加上承辦人員的水平有限，在原住民社群間產生出新的冷僻漢姓，也就不足為奇了。

繁簡互換的誤解

海峽兩岸並行的繁體和簡體中文，也在互換的誤解中產生了「非官方」的新型姓氏。我在蘇州工作時，曾有一名大陸同事的識別牌上姓「範」，我上前請教時，他雲淡風輕地說：「模范的范，也就是范仲淹的范。」我頓時恍然大悟，原來從台灣外派的人力資源部同事，還停留在繁體字「模範」一詞的刻板印象，殊不知在大陸地區早就已經簡化為「模范」了。同樣的案例發生在一名「瀋」姓女子上，當我好奇前往討教時，她直言「沈阳的沈啊！」原來即便同指遼寧省的省會大城，但此「沈阳」非彼「瀋陽」！。還好這兩起案例都毋需驚動戶政單位進行改名，倒也無關痛癢，至於兩位當事者還以為是繁體簡體轉換時的必然，當然不以為忤了！

而在眾多稀有姓氏中，我最鍾情研究的還是與劉氏相關者。比如說雙姓中的劉傅氏。話說明朝中葉的1488年，福建上杭人傅鸞，攜妻和子，並邀盟兄劉榮相偕遷往廣東廉江地區安家，哪知傅氏伉儷不久猝逝，臨終時托孤給盟兄劉榮，所以這位「宗祧兩姓」的孤哀子傅麗川在世伯劉榮的照料成長後，自創劉傅氏，以答謝生恩和養恩的兩位父親。據說現今劉傅家族最多已傳到28代族人，全球有10多萬裔孫，並以廣東廉江為核心，向各地輻射播遷。這種特殊構成的複姓，又稱為合姓，其始創祖多有相似「報恩」的感人經歷，且大多隸籍嶺南和福建地區，諸如熟知的張廖姓、張簡姓，范姜姓等均屬之。

先祖的特殊境遇

而另外一個讓我感興趣的鮮少複姓，當屬獨孤氏。我們上小學時學過原屬鮮卑族人的北魏孝文帝元宏（原名拓跋宏），在親政後大力推行漢化，改鮮卑姓為漢姓，這其中就包含將自己的拓跋姓改為元姓，並命獨孤姓改為劉姓，我在當年也因此短暫地多了一個「獨孤良昇」 的綽號。後來我在研究獨孤氏起源中，發現了一個重要線索，原來漢光武帝子沛獻王劉輔的六氏孫劉進伯，官至度遼將軍，曾兵敗為匈奴所執，囚禁在現今遼寧省境的獨孤山下，故自號獨孤部，是為獨孤氏起源之一。而這則源自劉氏的獨孤氏源流考，是出自於一座唐朝時代的墓誌銘，可惜的是這則「孤例」不能列入通則，所以尚不為學界所正式承認。

還有一支和我們同出於後漢廣陵思王劉荊的劉姓族人，在唐末五代戰亂之際，因躲避仇殺，以「劉」字可拆成「卯金刀」三部分，乃改姓「金」，並南逃至浙江省，後輩口耳相傳先祖乃出身漢朝皇室。這般改姓的歷程也反映過往的時空背景。而金姓人口數目，固然不是非常少見，但是有匈奴後裔的金氏族人（西漢金日磾後人），也有部分愛新覺羅氏（滿語為黃金之義）在民國成立後改姓金的說法，而前述的劉氏族人分支也加入了金氏家族的陣容，其來源不可謂不豐富多元。

總之，稀有姓氏固不如我們世界第四大姓劉氏，號稱在全球有大約7000萬族人那般龐大，但是每一個姓氏的變遷或演變，均代表了個別家族先祖的特殊境遇，和獨有的文化。我遇過來自廣東的提手旁姓氏之人，如招，揭，和扶，江蘇南邊的時姓，浙江的應姓，和廣東台山的司徒姓等，可惜的是大多數當事人對自己的姓氏源流並不清楚。

還好海峽兩岸和海外華人近20年來，許多有心人士尋根問祖，整建宗祠，和修繕家譜，將家族脈絡梳理保存，甚至還建立了不少家族網站，將族中「秘史」昭告於世，這不但滿足了我探索冷僻姓氏的好奇心，也直接保存了姓氏文化。不過其中沒有考證過的不可信訊息也汗牛充棟，這就有待各位運用自己的判斷力去審查了！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】