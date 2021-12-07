國民所得評審會議於11月下旬召開第四季的會議，會中討論了國內總體經濟情勢，完成了若干統計及修正了部分預測，從這次報告看來，其中固然有值得高興，讓人感到樂觀的發展，卻也有讓人感到憂心，甚至悲觀的地方。

讓人感到樂觀的發展，官方已經講很多了，我們在此就不多說了，只簡要的提一下，例如今年經濟成長率重返6％，去年製造業附加價值率升逾32％締造新紀錄，又如民間投資成長逾18％也是金融海嘯以來最高，此外，我國人均所得今年將達3.2萬美元已接近韓國，官方還援引國際貨幣基金（IMF）的預測，表示2025年我們將會超越韓國。

這些資料一經公布，由於政府官員旁徵博引，詞達意暢，讓人感到無比樂觀，因為這些年台灣每一方面的表現都可圈可點，不但創了數項歷史紀錄，還改變了台灣經濟風貌。然而，這些樂觀只是整份報告的一部分而已，至於另一部分，我們就在底下談一談：

第一、民間消費幾近零成長：今年我們的民間投資雖不錯，但是民間消費卻極為低迷，這自然與防疫三級警戒有關，但是隨著疫情趨穩，7月底商業活動漸次恢復，暫時性失業族群也重返職場，主計總處於8月預測今年民間消費成長1.4％，加以逾千億的五倍券、加碼券紛紛投入振興消費行列，理論上民間消費應該上修才是，然而第三季的資料出來，與8月的樂觀大相逕庭，使得官方調降今年全年民間消費成長率至0.07％，如此低迷歷來少見。何以政府用盡洪荒之力振興消費，民間消費卻依然疲弱，其原因除了疫情，是否還有其他因素降低了人們的消費能力，必須深入了解。

第二、所得分配日趨不均：GDP可以由支出面、生產面及分配面加以觀察，消費、投資及出口變化是支出面，工業、服務業及農業生產概況是生產面，所創造的GDP分配至受僱人員報酬、營業盈餘及固定資本消耗，這是分配面。民國70年至90年，分配到受僱人員報酬的比例約48～51％，意思是每年所創造的所得，有五成分配給上班族，但90年以來這個比例逐年下滑，前年曾回升至46％，去年又降至44.98％。經過二十年的發展，經濟果實分配給上班族的比例逐年下滑，這原是不公平的，於國家發展也是有害的，當局應儘速了解，別又找一些老掉牙的理由當說詞，又用一些不痛不癢的政策當工具，如此因循只會讓隱憂失控。

須知，政府施政不僅要追求成長，也要改善分配，歷來社會的動盪大多與所得分配惡化有關，上班族不能公平的分享經濟果實，可謂今日台灣社會的一大隱憂。

第三、超額儲蓄又破紀錄：一國有儲蓄是好事，這些儲蓄可以提供民間投資、公共建設所需的財源，然而儲蓄太多，也不是好事，這代表閒置資金太多，閒錢一多就會被拿來炒股、炒房讓經濟的泡沫風險升高。衡量閒置資金是否允當的指標就是超額儲蓄，所謂超額儲蓄，就是儲蓄減投資所賸餘的資金，這些錢既未被引導去買設備、蓋廠房、建水壩、修道路，自然就是閒錢，以前台灣每年的超額儲蓄大概就是幾千億，民國96年升破1兆，103年升破2兆，去年升破3兆，今年將達到3.4兆的歷史新紀錄，光是過去四年（107～110）累積的超額儲蓄便高達11兆，其規模之浩大，前所未見。前央行總裁彭淮南曾多次示警台灣超額儲蓄的問題，惟超額儲蓄卻與日俱增，依主計總處估計，明年還會更高，若不審慎因應，將為台灣帶來不測之憂。

第四、通膨壓力再度升高：在本次國民所得報告未發布之前，政府官員說都今年通膨率達到2％通膨警戒的機率不高，日前報告所發布的數字上修至1.98％，四捨五入這不就達到通膨警戒了，事實上，這段期間大街小巷已然是百物齊漲，通膨壓力扶搖直上。日前政府機動調降部分大宗物資的關稅、貨物稅，確實有宣示效果，值得肯定。然而，國際情勢瞬息萬變，未來半年通膨仍是將影響台灣社會最大的變數，物價對總體經濟大有牽一髮而動全身之勢，必須小心。

文心雕龍《論說》一篇指出：「說者，悅也，兌為口舌，故言資悅懌，過悅必偽。」這次國民所得報告雖有不少好消息，但也有若干壞消息，有值得樂觀的，也有該憂心的。樂觀的消息故然令人聽了高興，但過度談好消息，而避談隱憂就不對了，文心雕龍這段話就是告訴我們，論說一件事，過份讓人喜悅便是虛偽了，如何衡平的論述，非僅是政府官員該有的態度，也是所有人該學習的。於此看來，台灣當前經濟與其說是樂觀，不如說是審慎樂觀，因為仍有長期、短期的風險隱於四圍、藏於腠理，其來也朝發而夕至，不可不察，不可不防。