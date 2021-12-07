曾於2006年擔任我陸軍司令的胡鎮埔將軍，於日前接受前總統陳水扁的廣播專訪時表示，外界擔心共軍可能對台灣有拿下太平島的「奪島計畫」，中共拿外島沒意思，研判不會這樣做；但若真奪太平島，島上有防衛性武器和馳援計畫，我方也可奪取中共永興島，來個「恐怖平衡」，國軍有信心可以應付危機。

曾為軍人的筆者聽聞上述說法，不禁冒出一身冷汗，也感嘆胡將軍的天真與無知。也難怪國防部長邱國正隨即在立院質詢時表示，他對任何言論表達沒意見，但「國軍不打口水戰」；換言之，針對胡將軍的說法應該就是「不想回應或者不值得回應」。

雖然胡在專訪節目中自稱，在1996年台海危機時，他正擔任作戰次長室聯合作戰處少將處長，曾奉命研擬出「18套劇本」，也就是當初李登輝總統為安定民心所吹噓的一句話，但迄今似乎沒有看到過「任何一套劇本的內容」為何？是否真的可行？記得當時還是柯林頓總統下令，派出「獨立號」及「尼米茲號」兩支航母戰鬥群，分別部署在台灣東北部及東部海域，才使台海緊張情勢逐漸緩解。

就軍事觀點而言，我太平島僅有海巡署少數官兵駐守，及有限薄弱的防衛武器；胡將軍所說的「馳援計畫」，真不知是要派出我空中武力或是水面船艦？鞭長莫及的太平島並非像金門或馬祖，其距離高雄約1600公里，非我各型戰機作戰半徑所能及，島上長度僅有1200公尺的跑道，也無法供戰機起降。

至於我方是否有能力奪取永興島（Woody Island），乃是一大問題，共軍也可能將之視為笑話。因為該島距離台灣最南端超越了太平島，乃是共軍在南海戰場經營中，最早經過填海造陸興建的島嶼；島上建有3000公尺跑道機場，去年中曾被外國衛星偵照發現，有8架殲11B和殲轟7戰機進駐，另有可停泊5000噸船隻碼頭。

胡在軍中以戰略素養聞名，但早於2007年退伍，即使1996台海危機時曾提出因應劇本，那也是老掉牙的陳年往事，不能再拿著老黃曆辦事。作戰構想的劇本歸劇本，兩軍開戰之後的變化萬千，就連平時的演習都有可能與實際狀況差距甚遠。

胡將軍顯然在戰院深造時沒有讀好「孫子兵法」所說的「知彼知己」。他的一席談話，所言差矣！

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