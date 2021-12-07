索羅門群島上月爆發示威暴動，來自馬萊塔省的示威群眾在首都對國民議會大廈、警察局和商家縱火。示威群眾要求總理蘇嘉瓦瑞下台。

蘇嘉瓦瑞6日在國會討論不信任案時公開指控：「無辜的馬萊塔人民被台灣的代理人欺騙，他們推動的不是索羅門、馬萊塔的利益，而是台灣的利益」。蘇嘉瓦瑞直指反政府示威是台灣在背後策動。

我外交部立即嚴正駁斥此項指控，但是蘇嘉瓦瑞的指控，已經對台灣的國際聲譽造成傷害。

表面上，索羅門示威暴動的肇因是經濟問題，群眾抗議政府貪腐，失業嚴重，並且長期忽略馬萊塔省的經濟發展。然而事件的背後，卻隱藏著馬萊塔省長蘇達尼與總理蘇嘉瓦瑞的個人恩怨。

蘇達尼以台灣做為挑戰蘇嘉瓦瑞的藉口。蘇達尼公開表示，蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交並與中國建交，並沒有充分徵詢民意就做出這個改變。蘇達尼甚至宣稱，若蘇嘉瓦瑞遭到罷免，索羅門群島應該與台灣復交。

索國與我斷交後，我外交部卻與馬萊塔省私下往來，去年六月曾跳過索國政府直接提供防疫物資給馬萊塔省，引發索國政府不滿，認為台灣介入索國內政。

蔡總統執政後，連斷7個邦交國，因此想要極盡所能爭取外交成績。我外交部私下拉攏索國馬萊塔省，卻被蘇達尼省長用來做政治鬥爭的藉口，恐怕是始料未及，得不償失。

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