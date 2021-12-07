高嘉瑜家暴案一天一個爆點，打著國安局招牌招搖撞騙的嫌犯林秉樞，一把政治野火燒向民進黨新潮流操盤手段宜康、國策顧問詹宏志，最新發展是波及APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬，這顯然已經不是總統府所說「高嘉瑜11月30日臉書公開被家暴後，總統府與國安高層事前已知悉，尊重當事人決定」，國安會根本還在狀況外，控管危機零分！

一個台灣的國會議員被囚禁3天，還被打得不成人形，只被當作男女朋友打架吵鬧處理，這像話嗎？現在不僅發現是被暴力脅迫簽自白書、被威脅掌握親密影片，重點是嫌犯林秉樞自稱是國安局人員，國安會秘書長顧立雄是不是天真的以為自清、否認就沒事了？

林嫌是不是國安局體制內或外圍的人，我們不知道，但種種已曝光的惡行與新潮流、塔綠班深厚的關聯則抽絲剝繭後逐漸明朗：一個國立大學博士生錄音筆、豆腐頭不離身為什麼？司法系統封鎖查詢林嫌的案件資料為什麼？押解嫌犯過程放水3分鐘供媒體記者拍照、談案情為什麼？從國發會、公路總局IP位址竄改林嫌維基百科資料查無人為什麼？更誇張的是區區幾年間，林嫌從一個伸手要錢打媽媽的啃老族，搖身一變成活期存款2300萬可揮霍的花花公子，到處接觸政商高層人物。試問國安會，這些神鬼骯髒事，誰給的特權？這些疑點重重、危機重重，應該比清華海峽研究院是否遭滲透還更令人擔心吧。

萬萬沒想到，林嫌引發的國安風暴，立委高嘉瑜還算最小咖的，段宜康說是「認識10年的陌生人」，兩人認識10年是真，撇說陌生是假，新潮流在政壇呼風喚雨是真、親綠名人們「裝不熟」全是虛偽；塔綠班怪獸反噬民進黨的惡果是現在進行式，恐怕沒完沒了。

詹宏志、張忠謀的夫人張淑芬，可都是總統蔡英文的座上賓，難道顧立雄嘴巴說早已知悉，結果是完全在狀況外？那就真該替總統蔡英文的安危捏把冷汗了！

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