英國《金融時報》12月2日公布2021年25位「最具影響力女性」名單，總統蔡英文榮登榜單。

《金融時報》對蔡英文的評語包括：蔡總統在2021年體現了面對挑戰仍堅守民主的韌性。北京當局愈來愈強勢地在台灣周圍展示軍力，但蔡總統面對恫嚇並不屈服，也不刻意引起對抗，而是持續透過自身領導風格，清楚展現台灣的價值觀與龐大的鄰國有何不同。文中寫道，蔡總統的領導力為所有人上了一課：如何尊重中國利益，同時又不出賣自身利益。

蔡總統真的像《金融時報》形容得這般傑出嗎？

首先，在堅守民主方面，蔡總統以轉型正義為藉口，復仇式地清算國民黨，根本就違背民主精神。縱容NCC關閉中天新聞頻道，更是打壓新聞言論自由的具體事證。2019年在民進黨總統初選時，以不正當的方式打壓民調領先的賴清德，赤裸裸地背棄民主原則。

最近直接「欽定」民進黨六都市長提名人，是十足的獨斷獨行。對於即將舉行的四項公投，動員全黨，甚至國家機器，企圖干擾選民自由意志，更是明目張膽地與民主精神背道而馳。

其次，蔡總統面對中共恫嚇並不屈服，是因為毫無保留地向美國輸誠，不但開放進口美國萊豬，更毫無保留地向美國大量採購高於市價的次級軍品，因此獲得美國力挺。蔡總統無懼於中共恫嚇，並不是膽識過人，也不是台灣實力堅強，而是靠美國在背後撐腰。

第三，《金融時報》稱蔡總統不刻意引起對抗，卻沒有看出蔡總統不斷以切香腸的方式朝法理台獨靠近。包括修改歷史課綱，提出台灣地位未定論，將中國史改列入東亞史，國文教材大幅刪減文言文。

蔡總統暗自進行走向台獨的「去中國化」，卻不敢公然制憲正名，只敢創造「中華民國台灣」此一不倫不類的名詞。蔡總統不刻意引起對抗，不是不想，而是不敢。如此這般，值得《金融時報》讚揚嗎？

《金融時報》宣稱蔡總統「尊重中國利益同時又不出賣自身利益」，完全是溢美之詞。蔡總統既沒有尊重中國利益，也沒有不出賣自身利益。因為蔡總統一方面否認九二共識，拋棄了兩岸同屬一個中國，豈能說是尊重中國利益？另一方面，蔡總統全面扈從美國，早已把台灣利益出賣給美國了。

總統府發言人日前對《金融時報》的榮譽榜宣稱，蔡總統認為，總統代表的不是個人，而是國家；有影響力的不是她個人，而是台灣。表面看來，蔡總統極力表態有影響力的不是她個人，把榮耀歸於台灣全體國人，這是蔡總統的謙遜。但是實際上，恐怕是擔心世人想起今年《亞洲週刊》以蔡總統身穿皇帝龍袍的封面報導，因此盡力設法撇開蔡總統與「獨裁」的連結。

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