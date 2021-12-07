對於國民黨副主席連勝文於前（12/5）日痛批：民進黨豢養的網軍，是「外表像人，內心像畜牲」的「半獸人」後，立委鄭運鵬旋即在其臉書發文攻擊連勝文：「他們家過去就有家暴傳聞」，且又強酸：「喜歡假道學的人，通常經不起自己被檢驗」！

連勝文的主詞是「半獸人網軍」，鄭運鵬卻選以打擦邊球的方式，攻擊連家有「家暴傳聞」、「假道學」，兩者之所言，雖皆與立委高嘉瑜被毆案有關，惟鄭運鵬寫下的：「他們家過去就有家暴傳聞」，則不但有刑責疑慮，且也戕傷了自己的靈魂！

按刑法第310條規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金」。鄭運鵬指摘、傳述：「連家過去就有家暴傳聞」，雖借以：「自己去問問老記者，當大家都是剛出社會的喔！」來表示自己的「聽說」，但「老記者」是誰？若連家決定提告，則鄭運鵬當然就負有「舉證其指摘、傳述為真」的被告義務。此就像上（11）月中，資深媒體人周玉蔻在其臉書上寫：顏寬恒所聘發言人張禹宣，於2016年隨APEC出訪團到秘魯採訪時，「曾因酒醉，在飯店大廳尿尿」。張禹宣隨即於隔日，前往台中地檢署按鈴控告周玉蔻誹謗案一樣，皆是藉由「聽說」、「傳聞」，期能達成毀損他人名譽的意圖。

2005年1月12日，身為新科立委的鄭運鵬，被媒體拍到他與「台南議會之花」陳雪玲議員，於深夜時分一起去看電影！但因為鄭運鵬已有論及婚嫁的女友，所以照片曝光後，鄭運鵬急忙澄清，他絕對沒有「劈腿」！2008年2月21日，鄭運鵬指稱：「有民進黨高層，也懷疑謝長廷是線民」！而謝長廷為此，甫於上月中提告施明德，鄭運鵬對此「特務案」，應該相當清楚。綜上，「喜歡假道學的人，通常經不起自己被檢驗」，鄭運鵬親筆寫下的這一句，不知是不是他的肺腑之言？

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