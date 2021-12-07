晚清末年國力不振，列強豪取強奪，大清割地賠款。不但在國家層面喪失了東北與台灣、澎湖等土地，在個人層面也因戰亂導致生靈塗炭，侵略者姦擄燒殺，幾代人的命運悲慘。其中鴉片戰爭以來種種屈辱，發生距今不到兩個世紀，至今仍讓人不敢須臾忘懷。

維基百科中「東亞病夫」的條目提到，當時西方世界將中國稱作「病夫」，也有嘲諷中國人因吸食鴉片導致的「面黃肌瘦」有關。冼波所著的《煙毒的歷史》記錄了那段令人不堪回首的歷史。鴉片煙毒導致國窮民弱，也間接造成大清帝國的傾覆。

令人驚嘆的是，當今世界第一強國即將要出現「毒品安全注射中心」。羅德島州州長麥基（Dan McKee）七月簽署法案，九月啟動，明年初試辦運行，預計三月正式開張！雖然美國不是全世界首個容許「安全注射中心」的國家，但美國世界第一大國的地位，還是令這個舉措被各國媒體廣泛報導。

「安全注射中心」（safe-injection sites）還有個更政治正確的說法：「輔導消費中心」（supervised consumption sites，SCS），其宗旨也是保障生命權的人權理念。既然毒品濫用造成的死亡逐年增加，不如透過專業的輔導，適當地使用毒品。畢竟，早自2003年開始就在溫哥華創立的「毒品安全注射中心：Insite」，由於毒品使用者可以在醫護人員監督下安全及衛生地注射毒品，研究發現，溫哥華市總體因毒品過量致死的案件下降了9%。

在新冠疫情爆發期間，全美有高達9.6萬人死於吸毒過量。提出這一試點計劃的羅德島州眾議員阿潔洛（Edith Ajello）表示，好朋友的兒子在疫情期間因為吸毒過量而死亡，促使其認識到設立SCS的必要性，這「體現了人道主義精神」。當然，人口大州麻州和加州也都有類似立法跟進的計畫。

當然，美國輿論界對羅德島州的舉措引發激烈爭議。支持者認為，SCS的設立可有效防止吸毒過量所導致的意外死亡。反對者表示，該類機構會導致犯罪率飆升。據瞭解，海洛因等毒品在羅德島州屬於違禁品，「毒品安全注射中心」卻公然鼓勵癮君子攜帶該類毒品吸食，無異為毒品不法分子提供了一個庇護所。社交媒體上也有不少網友批評，癮君子最終的歸宿應該是戒毒所或監獄，而不是用納稅人的錢讓他們「健康吸毒」。

以歐洲國家及加拿大的例子來看，毒品安全注射中心雖降低了毒癮者的意外死亡率，但對是否增加了吸毒人口、是否提高了相關的犯罪率，卻似乎有待更多客觀嚴肅的研究。

姑且不論海洛因、冰毒等強烈毒品，去年底美國眾議院通過大麻合法化法案，刺激全球大麻的交易所買賣基金（POTX.US）大漲，一個月內漲幅近三成。《香港經濟日報》就有專文提到大麻的投資吸引力，不僅短期而言，受新冠肺炎疫情下的封鎖措施帶動大麻銷量上升。例如，安大略省的大麻網購量飆升了6倍。文中相信，大麻普及化必然刺激更多人嘗試，政府立法核准的「安全注射中心」恐怕也有推波助瀾的潛力。

從股市來看，人類歷史上令人上癮的行業，往往取得長期超越市場平均回報的表現，從糖（如可口可樂）、咖啡因如星巴克、魔爪（Monster Energy）能量飲料、電子遊戲（如騰訊）等皆然。相信大麻亦不例外，因為法規只能短期延緩人類本能，卻無法長期阻止其擴散的人性基因需求。

然而，亞洲國家對西方毒品普及化趨勢仍然抗拒。一些國家主管官員們出面表示，對聯合國表決結果感到失望。例如《南洋商報》報導，馬來西亞內政部長強調，聯合國將大麻從麻醉品公約移除，並不會改變該物質在馬來西亞受嚴格管制的狀態。

《聯合早報》也報導新加坡內政部長兼律政部長尚穆根說：「醫學證據顯示會危害人體，我國打擊大麻立場不因商業利益動搖。」他提到去年美國醫務總監（Surgeon General）點出大麻的三大害處：影響青少年學習、造成智商下降，以及增加精神疾病風險。並以美國鴉片止痛劑藥物（opioid）危機為例說，這場危機影響了許許多多的人民，製藥公司獲得了數十億元的利潤，公司之後被起訴和申請破產，但要挽回後果卻為時已晚。

尚穆根說：「這類公司的遊說無法滲透新加坡的立場，我們清楚地審視公共利益，然後採取立場。」尚穆根還以2014年實行大麻合法化的美國科羅拉多州為例，說明大麻對社會造成的成本，遠高於從銷售大麻獲得的稅收。因為當地的犯罪案件和死亡人數也都有所增加。他說：「我們必須堅守新加坡的底線，這當然取決於我們能否用理性論據和科學說服人民，也嘗試說服國際社會。」

兩個世紀前亞洲人沉迷鴉片，同時國力衰竭。固然兩者孰因孰果，有待推敲。不過今日亞洲各國對毒品擴散保持警惕，確實顯示出東西有別的國家方向。如今西方多國高舉人權大旗的「毒品安全注射中心」，會不會是大清帝國鴉片館的翻版？相信時間自然會有答案。

（作者為香港中文大學金融系副教授）

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