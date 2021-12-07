林秉樞痛毆立委高嘉瑜案，演變迄今可謂霧裡看花、案中有案。其中最勁爆的二案就是：某些媒體指出，林一直自稱是「國安高層」，另一案則是指林的行徑「有對岸勢力操作，不只是恐怖情人，而是他比較有系統和有組織地去蒐集資料，有計劃滲透本土陣營。」

先說第一案。筆者愚鈍，曾在國安單位混了十多年，直到50多歲，才勉強忝列為「國安中層」。不想林某40來歲年紀，竟已列為「國安高層」，不由得令我這個「中層」滿腹狐疑與佩服不已。狐疑的是，我們真正的國安高層，至今猶支支吾吾、遮遮掩掩，不給個明白了當的說法，一切都推給「本案已進入司法程序，不便評論」。

據我這個中層的理解，所謂「高層」，不就那幾位頭頭而已，十個手指頭都可以算出來，而真正的「高層」，卻硬是不給我們說清楚、講明白，此中貓膩，實非包括我這個「中層」在內的其他大眾所可理解。

其次說林某的作為「有對岸勢力操作」。如果此說成立，那本人就要佩服林某道行之高、潛伏之深，可以在國安高層來去自如，如入無人之境。試問，這樣一個層級的「賤諜」，會笨到不知道「小不忍則亂大謀」的道理，及因小失大嗎？

另外，還須建請「國安高層」考量，調查高嘉瑜立委有沒有因此一「色誘」，而被「潛移默化」，成為同路人呢？

對這整件事，筆者這個「國安中層」的理解是，這只不過是民進黨人「才幹過人」戲碼的最新翻版而已；隨著案情的發展，牛鬼蛇神均將一一現形。「才幹過人」之後，必然「自自冉冉」的想方設法自圓其說，並且絞盡腦汁，把壞事弄成好事。說林某是「受對岸操作」，就是「神來之筆」。相信不久之後，我們的「國安高層」，一定會掌握到林某通敵的具體事實和資料。

嗚呼，這樣的「國安高層」。

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