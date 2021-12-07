民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案越演越烈，甚至已經演變成網軍操作與派系鬥爭的攻防戰。日前高嘉瑜前男友馬文鈺召開記者會，表示林與相關人士通話都會用錄音筆錄下，檢警查扣林秉樞的手機、ipad平板、豆腐頭隨身碟、錄音筆等物，經專案人員解密，發現黑色豆腐頭隨身碟裡面確實存有不雅影片，但是否還有其他重要案件的證物？還有待檢警進一步證實。

然而這個原本單純的家暴案延燒，卻衍生出來不少疑點，例如：林秉樞為何能在短短幾年時間累積2000萬以上的財富？為何他的司法案件突然被鎖住？他和新潮流甚至民進黨間的關係究竟如何？為何他膽敢自稱是國安人員？這可能要看檢警是否要深入查辦？上述相關證物應該會有決定性影響。

只是林秉樞案發展至今卻讓我想到1993年一件懸案——尹清楓案，這件發生在28年前12月9日從一名前途似錦的海軍上校失蹤開始，引發一連串海軍軍購弊案，而被視為引爆尹清楓命案的關鍵證物——反蒐證錄音帶，在7年後的2000年經鑑識專家李昌鈺博士，證實該錄音帶原有錄音內容已遭人為強力消磁後，完全無法還原。至此尹清楓案遂成為我國刑事案件史上重大懸案之一。

林秉樞身上到底掌握了多少這幾年來政治人物與派系豢養網軍四處出征、打擊異己、攻擊政敵的證據，我們不得而知，但相信相關證物一定可以解開部分疑惑，只是我們擔心檢調單位是否會追查下去？或是只是將這個案子當成單純家暴案處理？而筆者更擔心相關證據是否會如同尹上校的反蒐證錄音帶一般「被消磁」甚至是「被消失」。

再過兩天就是尹清楓案28週年的日子，這件曾被前總統陳水扁稱為「即使動搖國本也要辦到底」的案子至今仍是懸案，我們期待檢警偵辦林秉樞案除了給高委員一個交代外，更期盼藉由此案解開政黨派系利用網軍之謎，不致成為懸案。

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