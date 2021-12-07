日本前首相安倍晉三於11月11日正式接任自民黨最大派系「清和政策研究會」（簡稱清和會）會長一職強調「必將團結一致支持岸田政府」，同時也針對中國軍事行動表達警惕之意，希望中國別誤判日本堅決守衛的決心。」

美國總統拜登上台後承諾日本，《美日安保條約》第5條適用於釣魚台。今年4月前首相菅義偉與美國總統拜登舉行會談時就「台灣海峽的和平與穩定」達成共識。7月日本發表新版防衛白皮書報告指出「中國與台灣的軍事出現不平衡，可能引發地區衝突」。日本認為台灣的安全與對日本安全具有連動性的關係，需要協調台日防衛利益，強調要將美日同盟勢力從保障釣魚台主權延伸到台海安全。

相反的，日中關係累積一堆問題，由於中國的海上擴張行為、網絡戰、太空與電子戰領域作戰能力，再再讓日本感到芒刺在背。安倍在執政期間一度想改善與中國的關係，2018年安倍前往中國會見中國國家主席習近平，當時安倍請習近平共同打造「日中關係的新紀元」。但是習近平將台灣問題當作改善日中關係的條件與籌碼，卻沒得到日本的回應。

當時擔任外務大臣的岸田文雄對台最大的政績，是將日本「公益財團法人交流協會」「正名」為「公益財團法人日本台灣交流協會」，還派了日本官員訪問台灣，一度引發中國強烈不滿，這幾年雙方經常為了台灣問題唇槍舌劍。如今最親台的安倍、菅義偉下台後，被冠上親中派的標籤外務大臣林芳正上台，對「台灣有事」僅稱「一定會準備撤僑」，卻未提到協防台灣與支持台灣；對「接受王毅邀請訪中」以及「習近平以國賓身分訪日」一事，林芳正也沒有表態反對。林芳正態度傾向在日本中國與台灣之間取得平衡，想要改善中日關係。

但礙於日本內部反中聲浪大，加上美國印太戰略抗中氛圍之下，讓親台派的安倍搶先在台灣議題上先聲奪人，甚至公開宣示「台灣出事就是日本出事，更是日美同盟有事」，搶先林芳正一步爭取發言權，此番言論讓中國感到「火燒心」，成為一種心理負擔，可以說是日本對中國下的「苦藥」。吞不下去的中國，也不甘示弱對日本發表充滿新仇舊恨的聲明，甚至召回日本駐中國大使抗議。兩國相互的怨恨與恐懼感都很強烈，持續在國際上唇槍舌劍，未來日中關係也難以重回正軌。

「美日同盟」創造嚇阻的條件

中國進行超高音速飛彈試驗、軍艦、軍機齊發東海、台海及南海周邊海域、空域，這是一種「21世紀是中國的太平洋世紀」的訊號，當南海、釣魚台主權及台灣問題，牽涉美國與盟友的行動，對中國而言這些都是屬於戰爭的行為。中國戰略目標是在任何可能衝突中，瓦解美國、南韓、日本、菲律賓、台灣等國的同盟關係；萬一與敵方發生衝突，中國誓言會為自己的核心利益而戰。

另一邊，美日同盟尋求嚇阻中國侵略台灣，安倍口中的「台灣有事」等同於日本有事，等同日美同盟有事，讓中國攻打台灣無利可圖，創造條件。就在安倍發表對台演說之後，美國國防部長奧斯汀表示，「堅持根據《台灣關係法》做出的承諾，即支持台灣自衛的能力，同時保持我們抵抗任何危及台灣人民安全的武力手段的能力」。

美日同盟要聯手提供保護傘，美國提供先進武器。另一方面，美日同盟作為台灣後盾，日本為了讓自衛隊出兵依法有據，2015年5月日本內閣通過行使「集體自衛權安全保障法案」，目的是強化美日同盟，增加日本自衛隊的行動能力。也就是如果盟友遭受到武力攻擊，自衛隊可以使用提供武力協助盟國抵抗敵軍。也就是當台灣無法提供足夠的自我防禦時候，只要還有抵禦外敵的意志力，日本提供台灣防衛支援，可以使原本不受保護的國家能夠對攻擊者造成一度程度的反擊能力，這會是一個最佳戰略選擇，畢竟日本自衛隊軍力世界排名第五，也是一股嚇阻的力量。

但前提是日本必須全力推動修憲，讓自衛隊成為真正的軍隊，否則日本保證只有最低限度的安全保證，效果有限。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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