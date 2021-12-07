2004年4月21日，《中國時報》駐華府記者劉屏報導，美國聯邦眾議院國際關係委員會，針對《台灣關係法》實施25週年舉辦的聽證會上，美國國務院主管東亞事務助理國務卿凱利在書面證詞中指出，美國信守《台灣關係法》的承諾繼續奉行「一個中國」政策，並信守與中共間的三項公報。並表示，美國不支持台獨，也反對任何一方片面改變「我們認定的現狀」，也就是中國不可以對台動武，台灣應審慎處理一切與兩岸關係有關事物。凱利並表示，美國希望避免戰爭，從而保障台灣的民主，也促使中國大陸朝向正面發展，但「美國捲入台海軍事衝突的可能性非常高，美國總統知道美國人的性命可能有風險」。

凱利重申依《台灣關係法》，美國會履行並協助台灣自衛以及雷根總統六項保證，但不要解讀美國支持為空白支票而拒絕對話，他說明美國支持台灣的民主、繁榮、安全，對外關係等，但「我們不支持台灣獨立」，「片面獨立可能招致中共魯莽的反應」，「可能毀滅許多台灣已擁有的，也摧殘了未來的希望」，「有關台灣打算修憲一事，美國的支持是有限的。」

這是2004年4月陳水扁第二任執政初期，美國的基本對台政策，也是雷根、老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬總統所執行的政策。因從1980年代到2015年這段時期，美國對大陸採取的是接觸及模糊政策，期望中國大陸與世界接軌。其重點是希望一方面運用中國大陸來對抗蘇聯，到911事件後的反恐戰爭及2008年美國的金融危機，美國更需要與中國大陸的合作。

2000年左右，美國與中國大陸皆開始警覺中國大陸逐漸的崛起，帶來兩國之間各項複雜的矛盾，但皆因美國在阿富汗，中東用兵及2008年金融危機，暫時把與中國崛起的矛盾壓下來了。歐巴馬總統第二任時，已著手重返亞洲的佈局。但此時中國大陸已成為世界第二大經濟體，第三大軍事強國，世界第一大工業生產國以及潛在的大陸內需市場。中美之間的世界兩強的矛盾，終於浮出了水面。

2016年川普總統執政，由於美國的經濟衰退， 失業增加，和大陸對美國的貿易有大量的順差，美國開始180度改變以往美國的政策，將接觸改為嚇阻，對抗。美國與中國大陸之間，無論在經貿、金融、科技、關稅、教育、文化及國防各方面皆採取對立，嚇阻，對抗的局面。在台海問題上，由模糊走向清晰。

美參眾兩院通過了各項友台的法案，提供台灣大量的軍售，視台灣為對抗中國大陸的前沿戰略據點，再加上蔡英文執政不承認「九二共識」， 使兩岸失去了互信的基礎，並在台灣內部推動「去中國化」，將中華民國改名為「中華民國台灣」，企圖改變台灣現狀，導致台灣海峽進入空前的尖銳對立。

美國為維持其在遠東的利益，從嚴格的制約台海兩岸和平局勢，用冒進的方式，以自由航行為名，美國海軍軍艦巡弋南海，台灣海峽及釣魚台鄰近的海域，甚至進行海上軍演。也使中國大陸海軍在南海，台灣海峽，釣魚台海域及東海也進行軍演，並用各式的戰機在我軍事防衛區西南空域，東南空域，甚至過台海中線，軍艦也環繞台灣鄰近海域進行巡弋。緊張局勢，從2016年至今有增無減，是1949年以來，除了1958年八二三炮戰，目前是台灣最危險的時刻。

2021年美國拜登總統執政，經過一年的對五眼聯盟，歐盟及日本，印度的布局，兩次與中國大陸習近平主席通電話，一次視訊會議，拜登總統對中國大陸的戰略已逐漸呈現，即競爭、對抗與合作。雖比川普總統時期的政策有所緩和，但圍堵中國大陸崛起的政策沒有改變。

在台海問題上，美國現階段並不願意看到台海有戰爭的可能性，但售予台灣有足夠的防禦武器並未停止，同時期望台灣當局能自行解決與中國大陸之間的矛盾，並進行建設性的對話。雖美國務卿布林肯12月初仍認為大陸若以武統台灣，可能稱之為「災難性的決定」，堅稱美國將確保台灣擁有「自衛手段」。

2020年至今，中國大陸對台灣的局勢，由於《人民日報》社論未出現「勿謂言之不預」的字樣，因而尚未進入正式警告。民進黨執政當局與大陸當局尚有化解危機的機會，畢竟台灣民眾大部分是希望維持現狀，而台灣的年輕人也不希望打仗。因此政府各涉陸部門負責人應謹言慎行，而非煽風點火。中國大陸當局現階段對台政策仍以「和平統一」為主軸，如何化干戈為和平，是蔡英文政府當務之急。（作者為前中國廣播公司總經理）

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