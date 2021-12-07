民進黨立委高嘉瑜遭到恐怖情人林秉樞在新北板橋一飯店痛毆並拘禁事件，鬧到外媒BBC中文網都報導，以及一連串後續政治噴墨後，真正該國人正視並反省之處，可能不單是性平受到重創的黑數比國人和政府統計資料上還多，而是對暴力一事，你我仍不能公正和公平去處理，這包含司法部門、政治團體、學者、政客和媒體。其次一位國會議員，又是出身掌握整個國家機器的黨籍從政同志，竟對一位年過四十多歲還在啃老的研究生心生膽戰心驚，背後的龐大陰影是誰造成的，選民如你我是否無知下成了幫凶。

在高嘉瑜遭到暴力侵害和妨礙人身自由，此種有如黑道份子為仇為利，而使用暴行的報導出來後，向來打著人權和民主的自家政黨婦女部，慢半拍又用簡單數字去回應外界，比反對黨的競爭對手還溫吞。相對的若是性別歧視或暴行，發生在政治立場不同者，便展開高效率運作，一些色彩鮮明的平面和電子媒體，也會馬上出現寫手用鍵盤狠狠放箭，這便是一種女權保障上的政治扭曲。

同樣的，因為政治利益與權力上的同流，現在大權一把抓的民進黨，面對踐踏女權或暴行把女體當沙包打的惡行，其實對普世人權和免於恐懼自由，充滿了選擇性，這些例子在高嘉瑜事件後，許多媒體和網民都把事實拿來舉證。現在罵打女人豬狗不如的蘇貞昌，也忘了該黨出了雙人枕頭的行政院長，還在選舉期間上演小三登台落髮認錯，兒子下跪，這樣子算不算公然羞辱的家暴呢。

每個政黨內政客都是血肉情欲之軀，如果自律和素養低落，那自會成了禽獸不如的加害者，一般人住家也會傳出家暴，還有虐童，這些都該正視並用人權無價去保護，但若高嘉瑜不是立委，這次暴行司法會馬上辦嗎，國人又會不會當成別人家務事少管為妙，這些都是心中之魔善惡一線間判準。

不過在高嘉瑜受到恐怖情人暴行後，自家政黨內支持者，竟還在PTT上帶風向搞政治鬥爭，加害人林秉樞啃老住月租5萬元飯店又開賓士，家門不幸出孽子也就算了，還能逢選舉就萬元萬元撒錢捐款，當朝政客和司法人，也知其網軍力量不好惹又能呼風喚雨，任其合照當成幌子在個人臉書上展現可以仗勢欺人的權力，那不禁讓人想反問，都可在立院批判政府和閣員，要求警方強化地區治安的立委，卻如寒蟬般擔憂一股有目標和權力資源當靠山的黑暗勢力，那一旦在政治上和這股黑暗惡勢力不同意見者，豈不是等著國家機器把其毀滅，連司法都不敢去保障基本人權，這從民主自由與人權而論，更是一種加害為權謀的力量。但誰養虎為患又被洗腦呢，當立委都懼怕的陰影發生在你我身上，又會有公義力量敢發聲嗎？

（作者為文字工作者）

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