最近有關兩岸兵凶戰危、即將爆發戰爭的傳言甚囂塵上。連從軍已40年之久的國防部長都說：「情勢是空前未有的嚴峻」，外交部長也說：「兩岸情勢從未如此緊張」。一時之間，風吹草動，造成人心躁動、囤積物資者有之，蠢蠢欲動者不在少數，看來頗有危在旦夕，一觸即發之勢，令人不安之餘，不禁要問：何以致之？又何能止之？

這一切場景有如回到1950年代，那個台灣真正處於風雨飄搖，枕戈待旦，隨時準備上戰場，為保衛台灣，要與台灣共存亡的悲壯時代。如今70年後，台灣難道還要不惜選擇違背《中華民國憲法》對「一個中國」的規定，不顧人民生命財產的安全，逼台灣人民走上戰爭毀滅的絕路？只是要堅持違憲的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」兩國論論述，以及片面改變兩岸現狀，且與美國拜登政府「一個中國」政策背道而馳，有此必要嗎？

尤有甚者，前陸軍司令胡鎮埔在接受前總統陳水扁電台訪問時，認為如果大陸當局奪取我們的太平島時，我們可以去佔領永興島，以做為恐怖平衡，嚇阻大陸不敢輕易在南海滋事。對於如此荒腔走板的言論，真的讓人覺得已經快要60年沒有打過仗的國軍將領，講出這樣匹夫之勇缺乏常識的意見，足以證明早已「遠離戰爭」的台灣，完全不知現代戰爭的可怕，怎麼還有資格高談什麼不畏戰、不怕戰呢？台灣唯一的生存之道，就是陳水扁總統在2000年就職後，所提出的「避戰、避戰、避戰」！

因此，當國防部長在立法院說出要戌守東沙島的陸戰隊官兵「與島共存亡」時，那些官兵與他們的家人要勇敢說出：「我們不打違憲的戰爭，我們也不願與違憲的政府共存亡」，這才是有憲法意識與有正義感的台灣人該有的勇氣，要堅持自己有不服從違憲命令的權利，堅持不向下達違憲命令長官屈服的意志，這也才是台灣人民生活在自由民主體制下，應該享有的基本人權，任誰都沒有權力剝奪。

素有「硬漢」之稱的邱國正部長，應該在此時表達國軍是服從遵守憲法的三軍統帥下達的命令，要請總統自愛自重，不要讓國軍去執行違憲與違背民意的任務。因為國軍效忠的是《中華民國憲法》，絕對不效忠違憲的總統與政府，這個立場應該是十分明確的。

最近過世的前國防部長湯曜明，他因2004年3月19日總統選舉日前一天發生兩顆子彈的意外事件，因而下令所有國軍官兵必須留守軍營，不許參與投票。結果嚴重影響選舉結果。湯部長為此在選舉後的次日即提出辭呈，以示負責。湯部長的風骨應該是「典型在夙昔」，邱部長大可見賢思齊，發表國軍效忠憲法與反對台獨的聲明應是恰如其分。

我們也建議美國拜登總統要明白告知民進黨政府，必須要符合美國承認「一個中國」政策的原則，否則美國不保護走向台獨的台灣政府，如此才是保障美國利益與世界和平的正確做法。而對違憲的總統與政府，台灣人民也該發起不服從運動，要總統與行政院長接受違憲的司法調查與彈劾，不能任由這些違憲違法分子利用公權力為所欲為，以凸顯台灣的自由民主體制，而非主張台獨的違憲體制。

為了避免一場極可能爆發的無謂戰爭，我們一方面要竭盡所能的去盡力阻止悲劇發生，一方面也要將這些存心企圖將台灣推上火線的違憲分子訴諸法辦，也唯有如此，台灣人民才能自保，遠離遭到毀滅戰爭的威脅，也才能符合「維持現狀」的台灣主流民意走向與大勢所趨。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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