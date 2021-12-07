「3+11造成疫情失控」、「綠營寫手林瑋豐反串」、「叫核四前廠長王伯輝閉嘴」、「渣男林秉樞擁綠營人脈」，這幾個事件和名字都有一個共同點，就是民進黨不分區立委范雲。

5月國內疫情大爆發，其關鍵正是范雲出面召開的相關協調會，將航空公司機組人員檢疫規定由原先的「5+9」放寬為「3+11」，結果成了疫情破口。范雲因此躲了83天。

「親綠寫手」林瑋豐在PTT八卦版發文指控大陸對台進行「認知作戰」，結果所謂的「大陸網軍貼文」被抓包是林瑋豐自己反串所寫，他的妻子楊敏也被起底是民進黨網路社群中心的副主任。林瑋豐的論文指導老師正是范雲。PTT網友嘲諷說，真是名師出高徒。

1218四大公投決戰日逼近，民進黨政府傾全力進行反公投宣講，熟悉核四工程及現況的王伯輝以各種數據及文件佐證重啟核四的確可行，相關言論因本於科學及專業，對民眾具有一定的說服力。范雲竟出言要求原能會及台電應多注意王伯輝的發言。外界對此嚴加撻伐，范雲三番兩次出面解釋，卻始終無法消除她就是要王伯輝閉嘴的聯想。

日前立委高嘉瑜慘遭林秉樞暴力毆打，外界發現林男在綠營交遊廣闊，而范雲又成了焦點人物，因為她被爆料，不但幫林秉樞要到總統府的訃聞，還曾揪團邀請幾位立委跟林秉樞聚餐，林並公開表示非常欣賞范雲。

半年多來，上述幾個事件對民進黨的支持度一再造成傷害，而這些事情竟然全部都與范雲有關，無役不予的范雲可真忙啊；網友稱她是民進黨的「破口立委」，絕非浪得虛名。