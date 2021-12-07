在「共同富裕」大旗下，大陸官方對電商、補教、房地產等民企重拳出擊，彰顯「新時代」政商關係與市場環境的深刻變化。深度觀察遠東事件，除了反獨政治面之外，其實還有更重要的兩岸經濟關係意涵。

助力共同富裕的目標

外界對大陸開罰遠東感到驚訝，除了「台獨金主」罪名外，還有一個重要原因，就是遠東及其創始人徐旭東在大陸擁有深厚、悠久的政商人脈根基。然而，最近一段時間連續的案例，釋出一個強烈訊號：「政商人脈」的光環逐漸褪去，大陸官方對所謂首富、巨頭不再客客氣氣，只要出現違法情形，該怎麼罰就怎麼罰，只要違背當局政策方向，打到商業帝國解體都不足惜。

兩年前北京曾隆重紀念改革開放40周年並授予一批企業家榮譽，但好景不長，這群受益於改革開放的風雲人物，已難呼風喚雨。馬雲炮轟大陸金融體制沒多久，監管大棒立刻揮向阿里巴巴，只過了不到1年時間，無奈「淨身出戶」現跡歐洲。許家印曾靠「金元足球」攀附權力，甚至現身中共百年慶典，最後還是逃不過被約談的命運。更耐人尋味的是澳門富豪周焯華，曾大手筆投資大陸「愛國電影」，去年捐助武漢防疫後還獲中聯辦接見，如今身陷囹圄，當年亮眼無比的「統戰價值」一夕歸零。

一葉知秋，大陸台商對上述情景感觸應最深。從20年多前享受大陸一把手座上賓待遇，要人給人、要地給地、要優惠給優惠，到後來逐漸被稅務、社保、環保等各項法規綁住手腳，甚至淪為當地轉型升級的犧牲品，台商見證了改革開放後大陸政商關係的變化。大陸改革開放初期，與其說是「市場經濟」不如說是「叢林經濟」，八方豪強各顯神通，「上面有人」好辦事，再不濟喊一句「台灣同胞」也多少能爭取到政策紅利。但今非昔比，大陸官方逐步收回外資特權，近幾年中共反貪與整風一改往日「政令不出中南海」困境，台商如何適應「新時代」下大陸政經「新常態」，已經成為顯學。

大陸台商首先要釐清「成本」之辨，積極順應大陸節能減碳、創新型經濟和高端供應鏈的趨勢，嚴格遵守當地法規，在保障員工福利上爭做表率，助力大陸「共同富裕」目標。台商在陸產能外移是普遍現象，最主要因素就是「成本」，水電、環保、稅費、社保等費率飆增，加上大陸內部淘汰落後產能的政策壓力，的確令不少台商頭大。但是，在疫情導致國際投資環境惡劣的嚴峻現實下，大陸以「動態清零」的防疫制度優勢，以及全世界獨有的高品質人力資源、十幾億內需市場，都可以抵消帳面成本的增值。今年大陸外需增長迅猛，大量外匯流入致人民幣匯率持續攀高，資金熱潮將開啟台商回流大陸「第二春」。

與大陸政府重新磨合

新一輪台商回流，應瞄準大陸「戰略性新興產業」投資，但這不是台商努力就可以實現的，更需要大陸政府和台商之間的重新磨合。對陸方而言，最重要的莫過於打造真正意義上的法治、透明、服務型的行政體系。「習核心」確立後，權力蔭蔽下的政商集團逐個瓦解，固然是大陸深化改革「先破後立」的必要之舉，但這是否會帶來市場環境的優化？或導致更嚴重的懶政或僵化？還需謹慎觀察。大陸總理李克強近期向地方大員警告，要避免採取運動式、冒進式、一刀切措施，就證實了外界的擔憂。

從剛剛閉幕的兩岸企業家峰會觀察，大陸不會因兩岸政治關係緊張而弱化兩岸經貿關係。北京在「新時代」政商關係架構下，推動以「負面清單」為導向的開放政策，地方政府能否對台商一視同仁、平等競爭，不僅考驗對岸的精細化治理能力，也是檢驗大陸法治的試金石。

回顧台灣80年代經濟起飛經驗，政府與企業的充分溝通，可塑造良性、互信、健康的政商關係，也有助於穩定市場預期，打造良好的投資環境。兩岸同文同種、互有優勢，大陸政府和台商應用好兩岸企業家峰會平台，充分溝通、相互磨合，建立「新時代政商關係」典範，讓台商在大陸繼續發光發熱，成為兩岸關係牢不可破的基石。