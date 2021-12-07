美國拜登政府上台後，改變川普時期美國優先的單邊主義，協調與盟國合縱連橫，包括對華關係。拜登對北京的態度看似不若川普強硬，立場卻堅定且具策略性。此從台灣問題和杯葛北京冬奧可以窺見。

在歐洲方面，我們可以看到拜登政府相較川普分化歐洲帶動的變化，對華關係仍是最明顯的指標。「歐中貿易投資協定」因為香港和新疆維吾爾族人權問題擱置；歐洲議會以壓倒性票數通過第一份對台政治關係和合作報告，這份報告雖無政治效應，卻是重要參考。台海局勢在歐洲從未受到輿論如此廣泛重視和討論。台灣歷屆政府花費了至少25年與歐洲、歐盟交流，此刻才得到傾聽。毫無疑問，這與中國崛起和美中關係有絕對關聯。

今年稍早，彭博發表一篇〈中國的傲慢正在團結其對手〉的專文，指出過去一個世紀，野心勃勃的獨裁國家經常犯兩個致命錯誤，高估自己，低估美國和民主力量；未意識到自己的攻擊性行為最終將把持續增長的敵人聚到一起。文章認為，孤注一擲的中國正行向這條路上──團結民主國家，孤立中國。但這樣的情況是危險的。

兩所關切歐洲發展的獨立智庫，倫敦的歐洲改革中心和巴黎的雅克德洛研究所最近同時發布一份由世界貿易組織（WTO）前秘書長拉米撰寫的報告，強調受孤立的中國將是一個更危險的中國，認為孤立只會增強中國的民主主義勢力，主張歐洲在堅持自身原則的同時，應該幫助中國向外的力量。

儘管歐洲各國政府和許多歐洲人已對中國保持警惕，2019年以來，歐盟也開始把中國視為系統性競爭對手，但拉米指出，歐盟實際上一直在系統性競爭對手、經濟競爭對手和提供全球公共產品的合作夥伴中，捕捉與中國的複雜關係，並尋求在三者間找到平衡。但從事態發展看來，歐洲正逐漸接近美國立場，透過抗衡推進對中關係。

歐洲確實不能再對中國的意圖過於天真，但報告認為進一步孤立中國將是一個錯誤，一個自給自足的中國遠比全球化的中國更危險。如果動員美國盟友遏制中國日益增長的力量，將勾起中國對百年屈辱的記憶，激起民眾的民族主義情緒，加速中國與西方分化。

1990年代初期，日裔美國學者福山著書宣稱「歷史終結」，也是從那時起，經濟和政治自由化必須並行的想法為西方決策者提供了新基礎，接納中國加入WTO，以期換取中國開放市場和改革經濟。永久最惠國地位使中國成為世界製造業中心，並邁向世界最大經濟體。但中國的政治自由化卻未如西方預期的發生。

中國的政治變革必須來自內部，但近年來北京的姿態被西方認定為咄咄逼人。中美都鼓勵供應鏈的多元化，通過脫鉤來減少經濟相互依賴，這在敏感科技領域的競爭上尤其明顯。

可是，經濟脫鉤的政治要求與商業現實之間存有矛盾，尤其對歐洲公司而言。因為歐洲比美國更依賴中國市場。該報告分析，中國占歐盟出口比率是44%，中國占美國出口比率只有12%，歐盟對中出口的依賴程度約為美國的4倍。此外，政治緊張局勢加劇，歐洲公司仍繼續增加在中國的投資。最近一項調查顯示，2020年在中國經營的歐洲公司中，近1/3增加了合資企業的股份。

拉米說，從20世紀的歷史中，多數歐洲人了解，當各國在沙文主義狂熱中切斷與世界其他地區的聯繫時，擺在前方的是一條黑暗的道路。一戰提醒人們，相互依存並不是和平的充分條件，但每當大國政治將政治領導人引向危險的斜坡時，經濟一體化就可成為重要的護欄。

歐洲必須清楚中國的走向。絕不能重蹈20世紀綏靖政策的覆轍，應與其他民主國家並肩捍衛人權和法治，但也應與中國合作而非對抗。