立委高嘉瑜暴遭暴事件引發社會高度關注，加害人林秉樞與各界高層、有力人士之間互動也成為案情焦點，爆發是否有通過政商高層帶風，甚至企圖掩蓋事件之疑慮。遭點名的國安單位、前立委，還有國策顧問都皆出面回應澄清。在事件爆發後更發現11月底林母的喪禮上，除了黨政高層花圈花籃之外，也發現許多司法官致贈花圈，且數量超乎常情，司法院院長及大法官，最高法院、高等法院乃至於許多地方法院法官都名列其中。

是不是真如報導所言因為林秉樞與各界關係緊密，連司法界都有超乎合理範圍的意思表示？根據《法官倫理規範》第22條規定：「法官應避免為與司法或法官獨立、公正、中立、廉潔、正直形象不相容之飲宴應酬、社交活動或財物往來。」司法官作為維持社會公正的重要角色，其交際行為本應更加嚴謹，任何非必要且有違司法公正形象之活動都應該避免。另有媒體報導，林秉樞之胞姊是法官，若此說法為真，則司法界人士送花圈當屬人情之常。

如今林秉樞已遭到檢方羈押，新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害祕密、妨害電腦使用等7項罪嫌，事件既已進入司法程序，自應由檢調單位依法處理。然林母喪禮現場高規格法界人士送花圈，是否會讓他人真以為林與綠營、政商高層關係匪淺，而法界高層送上花圈致哀，卻變成林秉樞四處敲詐的通行證，產生出難以判斷的無形壓力，進而造成日後其他司法人員於辦案之際有所疑慮？應由有關機關予以公開回應為妥。

為維持社會大眾對於司法機構與法官執行司法工作之信心，法官在行為上必須遵守比一般公務人員更高的標準，竭力維護司法機構的獨立及公正，如此才能夠回應社會大眾對於司法機構與法官的高度期盼與要求。

絕大多數司法人員都奉公守法，尤其是新一代的司法人員，甚至為了維護司法倫理守則，於一般社交都竭力避免，但又因此遭社會質疑司法人員都群聚在司法象牙塔之上，而有種種法官欠缺社會經驗、恐龍法官等評價，平心而論，問題在於人民與法院的距離實屬遙遠，對不清楚的事物難免存在既定印象或誤解。

此案從原本家庭暴力事件衍生出複雜關係網絡，加害者林秉樞扣押的證物當中，也出現「百官行述」般的資料夾，內容數量龐大關係到許多政商名流，更勝當年富商翁茂鍾一案。當時翁茂鍾長期與法界高層不正當互動，涉及不當飲宴、接受襯衫或補品餽贈及買股等，事件鬧得沸沸揚揚，社會動盪之際更是造成人民對於司法機構極度不信任，嚴重影響台灣司法正當性。

此刻台灣社會將再次拿起放大鏡檢視，不僅關心暴力對待現任立委的家暴事件，更將會在意案情審判過程中，會不會又出現因為政商關係的力量而影響司法判決的情事。

（作者為律師、曾任法官）