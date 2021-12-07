林秉樞毆打高嘉瑜的案外案，就是林秉樞的真實身分，是「國家級網軍」一員。2015年，林秉樞還因為要不到錢而對雙親施暴，如今銀行戶頭竟有數千萬元，不是富二代、沒有固定工作，加上出手闊綽、月花數十萬交際，林秉樞到底是何方神聖，什麼工作這麼好賺？

國民黨前主席江啟臣在今年10月披露，民進黨政府在「媒體政策及業務宣導費」的公務預算，表面上僅有18.6億元，但實際上卻高達553.5億元行銷費用，且都夾藏在營業及非營業基金當中。500多億元的民脂民膏，跟國家級網軍有什麼關係？

無獨有偶，當林秉樞事件發生後，甚至有網軍公然以政府部門的IP，去修改林秉樞的維基百科資料。我們的國家，包括政府部門及媒體網路，到底有多少領錢辦事的國家級網軍？林秉樞帳戶的數千萬元，是否就是擔任國家級網軍所獲得的鉅額酬勞？

林秉樞案發生迄今，網路上一直有特定人士在帶風向，包括一開始還情義相挺的網軍夥伴，但當發現苗頭不對後，趕緊鳥獸散；近日，更有特定人士刻意拋出300多萬的餘額單據，要證明林秉樞2000多萬的鉅額存款、購買100多萬古董的交易明細，都是P圖偽造的。為何特定網軍要這樣做，恐怕是林秉樞的金流背後暗藏著動搖國本的祕密！

面對危機，民進黨因應的標準有二套：第一套是傾全黨之力相救，第二套則是傾全黨之力毀掉，而相救或毀掉的標準，就是此人的身分。譬如，前總統府發言人丁允恭及前行政院發言人丁怡銘，因為被歸屬於檯面上的公眾人物，即便發生事情，民進黨都力挺相救到底，最後搖身又繼續升官。

但是，林秉樞案發生後，民進黨傾全黨之力撇清關係，媒體輿論把林秉樞形塑為無惡不作的大壞蛋，並引導民眾林秉樞與富商名流交往密切，甚至連台積電創辦人張忠謀的夫人都被曝光。背後特定人士如此操作的目的，就是擔心林秉樞案最後扯上民進黨政府及國家級網軍。

為了釐清疑點，國民黨幾位台北市議員，已經按鈴提告林秉樞冒充公務員職權罪、洗錢、偽造私文書、公然恐嚇等4項罪名。只是，真相能否水落石出的關鍵：第一，當林秉樞看到所有關係人都一一切割後，是否仍願意緊閉嘴巴、一肩扛起；第二，檢調單位是否無懼任何壓力，敢就林秉樞的金流抽絲剝繭。

跟立委高嘉瑜同年齡層、念過台大，且有在玩PTT的人都知道，高嘉瑜跟前男友馬文鈺分別曾擔任台大學生會會長及副會長，高嘉瑜甚至是台大PTT的幹部；在網路世代剛興起時，高嘉瑜跟馬文鈺可都是響噹噹的風雲人物。只是，當政府提供大量資源培植「國家級網軍」出現後，傳統的網路力量根本無法匹敵。

綠營的高嘉瑜、馬文鈺、林秉樞三人，雖同屬一個世代，但在「道」的選擇上有所不同，這次三人的糾葛，意外扯出檯面下國家級網軍的面紗。台大PTT上甚至有人擔心表示，馬文鈺這次的大爆料，簡直把國家級網軍的底都掀開了，會不會有生命危險？

（作者為自由撰稿人）