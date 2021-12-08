有人說：「美國真正的企圖是藉機摧毀中國的經濟建設，稱霸世界。誠所謂消滅中國經濟於萌芽之時。」

毛鑄倫：「即便在現今的台灣，中華民國也幾乎不存在了，希望北京不否定中華民國的存在，還是希望北京不否定台灣做為一邊一國的存在？用中華民國包裝台灣國卻希望北京接受，是不可能的，僵持下去，台灣只可能把談判籌碼全輸光。為什麼一定要搞到只能任人宰割的悲劇處境？」

又有說「中華民國憲法還在運作，除非修憲改國號，民進黨雖多數執政，也不敢修。」

毛：「不敢修的原因是什麼？大家不要自欺了。名存而實亡，有人覺得剛好，但也有人覺得很難忍受。雙方能取得共識嗎？這就是台灣自己分裂的主因，要怪北京嗎？」

有人無奈地說：「退休空論政，休矣！罷了！」

毛鑄倫：「我已經73歲，依靠洗腎茍延殘喘，完全不想跟任何人論辯，只是想把自己所知所想提出來供有緣之人參考罷了。80年代底，兩岸初通那些年，我代表台灣統派最大組織『中國統一聯盟』，每年訪問北京3、4次，我發現大陸當局是坦誠而且有善意的，他們是處處為台灣人的利益而想。我就改變了自己很多先入為主的成見（也就是我們在研究所教的那些反大陸的宣傳），我更對和平統一寄以厚望。可是現今我重病失去行動自由（被洗腎所限），無法再去大陸，也沒有跟大陸處理台灣事物的領導人有對話的機會，所以我在這裡對同學們的忠言，大致上不過是喃喃自語而已。」

這是毛鑄倫最後的幾句話。

當天，我與許歷農先生見面，他已102歲，我還不敢講毛逝的事，怕他難過。我倒提了35年前，許先生當面就說李登輝：「你說你講了幾百次你不是台獨，但為什麼人家還是不信你？而我從來不講我不是台獨，但沒人會認為我是。為什麼？就是要看你做了什麼，不是看你講了什麼。」而許後來就是第一個公開與李決裂的人。

然後，30日我早上看訊息，王曉波在清晨兩點去世了，這我倒沒太驚，因為王已病了快兩年，只是沒想到他與毛在兩天內一起辭世。

本來曉波與毛是同志夥伴，交情最好，但是就是為了曉波一直為馬英九辯護，甚至國民黨對我也多所壓抑，毛對王有很大的怨言。

在紀念毛王的會上，張安樂說：「統派陣營同一天失去了兩位元帥，我們也痛失兩位尊敬的師友！望曉波老師與鑄倫主席一路好走！」

傍晚時，有週刊來訪問我，拍我去拍夕陽的鏡頭，結果是紅雲照頂101大樓，很美。在訪問後吃飯時，記者的手機響了，他一看，說李登輝已在7點24分去世（其實李早己逝，只是沒拔管而已）。

8月3日毛的頭七，我去時已經做完了，我站在靈前近一個小時，低頭想了5分鐘沒動，想他一生與我一張一張的畫面，希望我還能站很久，還可以想很久。

我在他打呼的那兩年，記得比較清楚的是斯賓諾莎（Baruch de Spinoza）這句話：「不要笑，不要哭，不要恨，要理解。」

我沒哭，但有笑。

我想到蔣經國在摰友王新衡墓上這句話：「誼篤懷深」。倒過來念也可以。

【全文完，郭冠英專欄每周三刊出】