從台北飛成都，300多個座位只有不到30位乘客，但一落地仍得經過層層把關與消毒，直到防疫旅館房間才消停。

桌上鋪著的粉色菜單是未來14天的餐點計畫。五天一循環的菜單中，居然有兩天晚餐是兔子，有花仁兔丁和孜香烤兔腿，媽媽咪啊！雖然在成都吃兔肉和雞肉是一樣的普遍，兔肉的營養成分和口感據說也很好，但我就是不敢吃兔兔啊！

晚餐是滿滿的三葷一素、一大碗湯、一大盒飯、一份水果，我吃了一個半小時都沒吃完，這份量顯然是應付東北大漢的。浪費食物讓我很有罪惡感。為了不讓自己心累，只好累別人，於是向旅館提出請求：不要麻辣、不要兔子、不要餐具、少油、少鹽、少飯菜。

之後每天我的餐都附一張手寫單子，應是提醒廚師注意用的，這貼心的舉動讓我很感動，要求少油少鹽不麻辣，對川人而言是很大的挑戰，像我要求那麼多的，應該會被視為「奧客」，但工作人員都做到了，這貼心舉動讓在隔離中的我，感覺到暖暖的美好。（Jo Lin/現居成都）

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