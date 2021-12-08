中國要在大西洋沿岸建第一座軍事基地？

根據一份被洩露出來的美國「機密情報報告」，繼吉布提之後，中國有意在中非小國赤道幾內亞建立永久軍事基地，這也將是中國在大西洋沿岸第一座軍事基地。

但蹊蹺的是，這份情報被「洩露」出來的信息卻也就僅此而已了。

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美國《華爾街日報》收到知情人士的獨家爆料稱，美國高度機密的軍事情報顯示，該基地不僅能夠補給燃料和生活用品，還能補充彈藥和提供軍艦維修，中國將會在美國的東海岸對面實現重整武裝的能力，這種威脅正在給白宮和五角大樓敲響警鐘。

但這些官員拒絕透露更多細節，而通讀整篇長報導，竟然也確實沒有得到更多佐證的信息。

報導試圖證明中國要建軍事基地的信息之一是，根據早些時候拍攝的一幅衛星圖像，中國在赤道幾內亞最大的內陸城市巴塔建造了一個商用深水港。而從2009年到2014年，中國國有企業中國路橋股份有限公司對巴塔港進行了升級改造，不過「目前尚無明顯的大型建設跡象。」

信息之二，則是美國非洲司令部司令斯蒂芬‧湯森上將今年4月在參議院作證時說：來自中國的「最重大的威脅」將是「非洲大西洋海岸」的一個軍事上有用的海軍設施，「我所說的軍事用途指的是一個他們可以重新裝備彈藥和修理海軍艦艇的地方。」

信息之三，是美國南歐特遣部隊-非洲軍團安德魯‧羅林少將在6月的一次採訪中說：美國擔心中國將在「赤道幾內亞」建立一個海軍基地，這將使他們在大西洋上擁有海軍存在。

最後，報導提及在美國國防部今年提交的報告中，中國「可能考慮」在肯亞、塞席爾、坦尚尼亞和安哥拉建立非洲基地。

一份不知來源、沒頭沒尾的情報爆料，一些美軍方人員在各個場合似是而非的擔心和表態，美國情報界和輿論界就能夠又拼湊出來一個新的由頭，借此在國際上散播所謂「中國威脅論」的種子。

然而，這個由頭說新也不新了，甚至連操作套路都似曾相識。

今年年初，又是美國情報機構得到消息，又是由知情人士透露給了美國媒體，有報導稱中國正在阿拉伯聯合大公國興建的一個由中遠海運承包的商業集裝箱碼頭「秘密建造疑似軍事設施」。

於是拜登政府迅速發起密集外交努力，沙利文等美國高官頻繁訪問阿布扎比，最後以暫停美國對阿價值230億美元F-35戰機的軍售計劃為威脅，迫使該工程停工，阿方表態「從未與中方達成協議，也未磋商容納任何形式的中國軍事基地或哨點」。

而美方披露出來的所有證據，是美方通過衛星圖像發現施工現場有「一個巨大的洞，可以容納一棟多層建築和架設樑柱。施工現場一度被覆蓋起來，以防止受到查看。」

11月，美國國防部聲稱中國考慮在斯里蘭卡、緬甸、泰國、新加坡等國建設軍事基地或後勤設施。該說法遭到中國駐斯里蘭卡使館的否認和反駁。

更早之前，2019年，還是根據所謂「知情」的美國官員透露給媒體的內容，中國與柬埔寨簽署了一份秘密協議，允許中國軍隊將柬埔寨港口作為軍事基地使用。

儘管中柬雙方都否認了這一計劃，但美財政部今年11月還是以「貪污」為罪名對兩名柬埔寨高級國防官員實施制裁，而這一「貪污案」就與這個被指涉及中國軍事活動的港口有關。

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這些美國精英們自導自演的對華「焦慮感」連外國網友們自己都看不下去了。

在拿到這個所謂「獨家爆料」的美國記者推特下面，翻車前所未有的厲害，不少網友都提出了質疑。

有網友開始給這位普利策新聞獎提名者科普地理常識：

「你焦慮嗎？反正我不是很焦慮……從赤道幾內亞到佛羅里達有6000多英里呢……」

「美國的對面？從赤道幾內亞出發，船隻需要繞過西非、跨越整個大西洋最寬闊的地方才能到美國呢。」

有網友則給這位記者科普軍事常識：「嘿，你知道美國的海外軍事基地有多少個嗎？」

「美國在關島的軍事基地離中國可不到2000英里。」

這位記者是真的不瞭解這些「常識」嗎？

顯然不是。根據他的簡歷，他是《華爾街日報》專攻非洲、中東方向的記者，此前多次報導阿富汗、伊拉克等戰地新聞，現在肯亞。

他顯然是瞭解非洲事務的，但他還是這麼寫了，而結果顯示，這篇特稿寫得「很成功」，在推特上引起的熱度遠遠高於他的其他作品，大概現在在美國任何與「中國威脅論」沾邊的內容都是「流量密碼」。

那麼，為什麼是赤道幾內亞呢？

有熟悉非洲事務的專家對補壹刀介紹，雖然赤道幾內亞國土面積不大，只有28000平方公里左右，人口只有140多萬，但它有豐富的石油儲存，自從1996年開採以來，經濟快速發展。

該國與中國關係不錯。今年2月，赤道幾內亞是第一批接收中國國藥疫苗的非洲國家之一，該國總統和副總統都接種了中國國藥疫苗，其中副總統曼格更是該國第一個接種新冠疫苗的人。

顯然中國與赤道幾內亞走近，讓美國開始關注這個一直被忽略的西非小國。

而美國與赤道幾內亞的關係複雜，歷史上美國一直在持續指控該國總統家族「海外貪腐」， 還給該國安了多項人權罪名。但在發現赤道幾內亞與中國關係走近之後，美國開始表現出籠絡、脅迫兩手抓的策略。

今年3月，巴塔附近的一個軍事基地發生爆炸，造成至少100人死亡，美國隨後提供了援助。同月，赤道幾內亞軍隊在幾內亞灣參加了美國領導的海軍演習。

而在美國得知中國將要建軍事基地之後，更是派出了美國首席副國家安全顧問喬恩•菲納出訪，要求該國拒絕中國，甚至語帶脅迫地表示：「我們已經向赤道幾內亞明確表示，某些（涉及中國）活動的潛在行動將引發國家安全擔憂。」

這種接觸是否能產生效果，美國顯然自己心裡也沒底。報導稱，白宮認為美國需要持續的、更加長期的努力來「對抗中國的存在」。

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雖然赤道幾內亞到美國本土還有6000多英里的距離，但這個中非國家位於大西洋東邊，這一獨特地理位置決定了美國對其的重視程度。

有專家對補壹刀介紹，美國一直將大西洋視為自己的專屬區域，所以這一區域有任何風吹草動，美國都會極其敏感。

再加上中國現在已經被美國認定是戰略競爭對手，中國的任何舉動都會被美國觀察、解讀、放大、炒作渲染。從柬埔寨、阿拉伯聯合大公國到現在的赤道幾內亞，美國一些反華輿論現在迫切需要炒作類似議題，以此來鞏固國內對華敵視的共識。

另外，可以觀察到，美方挑選的這些地點，從阿拉伯半島、南亞次大陸再到非洲，這些區域過去都是被認為是美國全球戰略的薄弱環節，美國經營得很差或者懶得去經營，而現在美國發現中國通過經濟投資、商業合作，在這些地區的影響力大增，使得這些地區現在反而成了美國的軟肋，所以美國慌了，想不斷加固自己的馬甲。

而在這其中，非洲被美國認定為是中美全球競爭中的重要區域。一方面為了抗衡中國的一帶一路，美國也提出了在非洲的基建投資計劃，另一方面則是加大對中國在非行動的攻擊力度，現在輿論攻擊力度已經開始了，接下來就看美國會不會有什麼實質性舉動。

而熟悉非洲事務的專家則認為，美國想要在非洲全方位狙擊中國是很難的。

以美法為代表的西方國家現在在非洲整體呈戰略收縮的趨勢，因為擔憂海盜、恐怖主義和複雜的種族衝突，他們不願意再往非洲投入太多的軍力戰備，美國的非洲司令部總部都不在非洲，而是設在德國。現在美國想要通過經濟投資擴大在非洲的存在感，目前來看想要看到成效還遙遙無期。

中國現在有廣泛的海外利益，我們加強對本國海外利益的保護是完全正當的，對地區也是有百利而無一害的。我們不跟美國搞全球戰略競爭，也不搞勢力範圍劃分，我們需要對我們海外商業利益和民眾加強聯繫和保護。

中國迄今為止的海外軍事行動，基本上就是護航、救災、維和、撤僑、打擊海盜等，無一例外都是人道主義性質的。這是出於維護自身利益、承擔大國責任的考量，與美國那種當世界警察，搞擴張性的軍事行動、控制世界咽喉要道的性質存在本質上的不同。

美國想要干擾中國承擔自身大國責任、保護本國利益這一過程，就必須有加倍的資源投入，他們的情報人員需要「更努力」，努力跟蹤中國的每一步發展，辨認其中哪些構成了他們的「安全威脅」，到最後他們會發現力不從心、筋疲力盡的只有他們自己。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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